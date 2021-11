El último episodio de ese idilio permanente que vive el deportivismo con su equipo es la Champions juvenil, más conocida como Youth League, que regresa esta noche (20.00 horas) a Riazor para medir al Dépor de Manuel Pablo con el Maccabi Haifa israelí en la segunda ronda de la fase previa. Una competición que, aunque con mucho potencial, nació casi de relleno dentro de la propia Champions League, que posteriormente se abrió a los campeones nacionales y en la que la afición blanquiazul está empeñada en dejar huella. Todo con el recuerdo lejano de aquellas noches europeas de hace tres lustros, el más reciente de la remontada y con la esperanza de disfrutar de un futuro mejor, guiado por esta hornada de jóvenes prometedores, algunos de ellos coronados hace meses en Marbella.

Ya en la vuelta de la primera eliminatoria ante el Pogon polaco, hubo más de 8.500 espectadores para presenciar el partido que se resolvió en el descuento con un gol de Hugo Padín, lo que supuso un récord absoluto en las fases previas de la Youth League. Y esta noche el deportivismo tiene entre ceja y ceja volver a hacer historia y pulverizar ese primer tope de hace unas semanas. Hasta ayer se habían despachado 16.335 localidades entre invitaciones para socios y venta directa con fines solidarios y ahora habrá que esperar al filtro de los tornos, a si esa ingente masa de deportivistas se acaba acercando al estadio, para certificar una nueva plusmarca. Tras habilitar primero todo el anillo inferior del estadio, el club tuvo que abrir ayer la venta en Tribuna Superior. “Se ha generado una ilusión tremenda en la calle con estos chavales y tenemos que aprovecharlo”, certificó ayer Manuel Pablo.

El canario, protagonista de muchas de las gestas europeas, contará de nuevo con el refuerzo de Noel, que tras ser preservado del viaje a Polonia en la ida de la primera eliminatoria estará disponible. No ocurrirá lo mismo con Trilli que ha dado pasos adelante y atrás en su recuperación y desde el club no quieren asumir riesgos. Una de las novedades de la lista es un futbolista que también está en dinámica del primer equipo, pero que aún no ha debutado. Se trata de Yeremay Hernández, que fue expulsado en la ida ante el Pogon y que, por esa razón, fue baja en Riazor. Le sustituyó en el once Víctor Guerra, que fue uno de los goleadores en un Dépor-Pogon que sigue grabado en la memoria de todos los aficionados deportivistas, pero que no está incluido entre los convocados para esta cita. Es una de las principales ausencias para el envite de esta noche.

Riazor está preparado para una cita grande que, a pesar de la imponente afluencia de deportivistas que se espera en el estadio, es vivida con mucha más normalidad por el grupo de futbolistas de Manuel Pablo. “Por todo lo que se generó por ese partido de vuelta, que era el primero de la competición en Riazor, había muchos más nervios. Ahora, estamos más tranquilos, pero dándole importancia a la competición porque, si pasamos esta eliminatoria, pueden venir equipos importantes. Queremos seguir avanzando”, enfatizó ratificando las intenciones del colectivo. Enfrente estará un Maccabi Haifa, que lleva ya cuatro días en A Coruña y al que considera un equipo diferente el Pogon. “Parece un poco más compacto a la hora de defender y no tan físico” como el anterior rival, “aunque tiene jugadores altos”.