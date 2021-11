El Deportivo acumula elogios después de encadenar otra ilusionante racha de resultados, pero su entrenador no percibe “euforia” dentro del grupo. De haberla, el mejor remedio sería recordarles a sus jugadores que tienen la opción de seguir con los pies en el suelo o esperar el “hostión”.

“Dicen que generalmente debilitan [los elogios]. Hay dos maneras de afrontarlo. Una es ser conscientes de que podemos perder en cualquier momento. Y el grupo lo es. Hacemos muchas cosas bien y nos está costando ganar, eso quiere decir que las diferencias son pequeñas. Tienes la opción de estar concentrado y de pegarte un hostión y volver a la realidad. Nuestra misión es que el jugador sepa lo difícil que es ganar en esta categoría. Todos sabemos lo difícil que será todo el año. No percibo ninguna euforia en el día a día porque el fútbol es volátil. Athletic, Racing, Valladolid, Cultural... cada semana será una batalla”, reflexionó ayer el técnico en la víspera de recibir al Bilbao Athletic en Riazor.

El entrenador deportivista se detuvo también en el rendimiento que han mostrado en el primer tramo de la temporada y recordó que todos los equipos evolucionarán para alcanzar sus objetivos. “Podemos valorar que las cosas que está haciendo el equipo cada semana son de crecimiento, y eso es positivo, pero el techo no lo vamos a saber. Hay algunos equipos que evolucionan más rápido y otros más lento. Tenemos margen de mejora nosotros y todos. Lo bueno es que nosotros tenemos un nivel alto, pero como todos evolucionan, si te paras empiezan a adelantarte. Hay que seguir creciendo como lo van a hacer los rivales”, recalcó.

Borja Jiménez describió al Bilbao Athletic como un conjunto peligroso pese a su mala dinámica y con jugadores jóvenes en busca de dar el salto. “Nos enfrentamos a un gran rival. Tiene la capacidad para cambiar de dinámica en cualquier momento. Los jóvenes son más inconscientes, no le prestan tanta atención a las malas rachas. Habrá que estar atentos porque en esta categoría, el día que menos te lo esperas no eres capaz de ganar”, razonó el entrenador blanquiazul.

“No he tenido sensación de que Villares no fuera a continuar”

Borja Jiménez también se refirió ayer a la situación particular de Diego Villares, cuya renovación parece más cercana. Fue el propio jugador el que aseguró que las posturas están cercanas y que su intención es prolongar su contrato con el Deportivo. El técnico deportivista, en ese sentido, subrayó que en ningún momento tuvo la sensación de que el centrocampista fuera a abandonar el club. “A mí no me ha transmitido ninguna incertidumbre. Tampoco le he preguntado mucho, porque le veo bien. No he tenido en ningún momento sensación de que estuviera lejos del Deportivo o no fuera a continuar. Me fío mucho de lo que los jugadores me transmiten y ha estado muy tranquilo en todo momento”, explicó ayer Borja Jiménez.