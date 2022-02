Mario Soriano hizo una lectura positiva del empate frente al Sanse. “El vestuario está bien. Tenemos que valorar el punto en este campo que es complicado, ante un rival duro. Todavía queda muchísima liga. Va a ser difícil pero hay que seguir. Queríamos conseguir los tres puntos, lo hemos intentado, pero es un punto bueno en un campo muy complicado ante rival un duro”, recalcó el joven cedido por el Atlético de Madrid en el Deportivo. El mediapunta desperdició la ocasión más clara rematando de cabeza al larguero en el minuto 6: “En la primera parte hemos tenido ocasiones claras para meter gol. No han entrado. Ahora estamos en esa racha en la que no entran los balones, pero hay que seguir. No hay que bajar la cabeza”.

El Dépor saca carácter, pero no ajusticia al Sanse “No podemos entrar en una mala racha otra vez. Hay que conseguir los tres puntos el próximo fin de semana”, deseó de cara al duelo del sábado en Riazor contra el Racing de Ferrol. “Esperemos que nuestra afición nos apoye y que sea ese jugador número doce, que siempre lo es”, añadió Soriano. Sobre su actuación de ayer, el madrileño se encontró “super cómodo entre líneas”, lo que le permite “ir hacia adelante con el campo abierto”. “Hay que seguir y no bajar el ritmo”, recomendó Soriano, que también aprovechó para recordar que “queda mucha liga”.