El entrenador del Deportivo, Borja Jiménez, continúa convencido de que el Deportivo conseguirá al finalizar la temporada el objetivo de regresar al fútbol profesional a pesar de que la distancia con el liderato se ha marchado hasta los nueve puntos tras la derrota de la semana pasada contra el Celta B. "Tengo el mismo convencimiento de que el equipo va a ascender", manifestó esta mañana el técnico.

A pesar de la distancia con respecto al Racing de Santander, Borja asegura que la posibilidad de ascender depende todavía del Deportivo y no quiere pensar en el play off. "El objetivo depende de nosotros mismos y pasa por nuestras victorias. Ascender o no va a depender de nosotros. Lo que tenemos que hacer es centrarnos en que el objetivo está en nuestras manos", reflexionó.

El equipo llega al encuentro de mañana contra el Rayo Majadahonda en Riazor muy condicionado por las bajas. Miku y Quiles no estarán disponibles y Noel es el único delantero en condiciones de disputar el partido. Borja Jiménez afirmó que para él será una oportunidad más que una responsabilidad. "Es una oportunidad muy buena para él. Ha sido un habitual en las alineaciones, pero es verdad que esta semana le pondremos algún ayudante. No creo que sea una responsabilidad porque es un chico que tiene mucho descaro y mañana tendrá una oportunidad más de las que ha tenido este año. Ya sabéis que la confianza en Noel es muy grande", señaló el técnico.