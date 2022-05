La sequía goleadora de Alberto Quiles la semana pasada en el 4-3 ante el Tudelano en Riazor fue subsanada ayer con el segundo tanto en el triunfo a domicilio frente al Valladolid Promesas. No podía estar más contento el delantero andaluz, que suma ya 18 tantos en su primera temporada en el Deportivo.

“El objetivo del equipo era quedar primero en la liga, y como no es posible, pues segundo, y ya está. Vinimos a ganar y ahora hay que hacerlo en el play off. Aunque nos queda jugar contra Unionistas, la cabeza la tenemos puesta en el play off más que en otra cosa”, comentó Quiles tras la victoria.

El máximo goleador del Deportivo agradeció la buena asistencia de Héctor en la jugada que supuso el 0-2. “Los delanteros vivimos del gol y cuando marco estoy más contento. Siempre les digo a Héctor y a Aguirre que cuando me toca jugar arriba de extremo centren al segundo palo, y el centro que recibí fue muy bueno y acerté”, explicó el atacante, que cree que no jugará en la última jornada para evitar recibir alguna tarjeta que comprometa su participación en el play off.

Quiles destacó la buena sintonía de los jugadores con los aficionados, como se demostró con los desplazados ayer a Valladolid. Cree que la comunión con la grada es ahora más fundamental que nunca: “Siempre hemos necesitado mucho a la afición, igual ellos no lo saben, pero nos ayudan mucho a los que estamos en el campo. No nos ha fallado en todo el año y ahora la necesitaremos mucho más”.