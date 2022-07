El descenso del Fuenlabrada y el gatillazo del Dépor ante el Albacete predestinaba casi seguro a ambos equipos a encontrarse en la próxima temporada de Primera Federación con todas las cuentas pendientes pasadas por el brote y toda la polémica que le rodeó en 2020. Y antes de toparse sobre el césped, ya lo han hecho en los despachos y el equipo madrileño no está muy contento de ese primer cara a cara con objetivos comunes al rastrear jugadores para sus proyectos. Su director deportivo Miguel Melgar, que hace dos años ya fue uno de los estiletes desde Madrid en acusaciones al cuadro coruñés, acusa al cuatro blanquiazul, junto a otros tres equipos de reventar e inflacionar el mercado de la categoría. "Creo que es el más loco que he tenido que vivir en mis diez u once años de director deportivo porque hay cuatro equipos, que son Dépor, Córdoba, Intercity y Eldense, que han explotado el mercado, que han hecho ofertas con jugadores con salarios de Segunda División y todos los demás lo tenemos muy difícil o complicado competir contra eso", asegura quien no duda en reconocer que el Murcia le "ha quitado dos jugadores" y "el Dépor, otros dos".