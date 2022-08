El entrenador del Cádiz y a la vez exjugador del Deportivo, Sergio González, cerró esta mañana la puerta a un posible regreso de Lucas Pérez al club. El técnico del conjunto andaluz reconoció que existía la posibilidad de que el delantero de Monelos volviese a A Coruña en caso de que se hubiera logrado el ascenso a Segunda División, pero la derrota contra el Albacete en la final del play off frustró cualquier opción.

"Sé que el club tenía un compromiso con Lucas Pérez siempre y cuando el Dépor hubiera ascendido y para mí, personalmente, es una tristeza que el Dépor no haya subido porque es un equipo que le tengo un cariño enorme y que se merece no estar en Segunda sino en Primera División y ojalá lo acabe consiguiendo, pero a su vez Lucas es un futbolista para nosotros muy importante y Lucas sabe que desde mi punto de vista va a formar parte de la plantilla del Cádiz esta temporada sí o sí", aseguró el entrenador del Cádiz en una comparecencia esta mañana. "No tengo ningún otro pensamiento ni ninguna otra situación. Es verdad que si el Dépor hubiera subido había un compromiso personal, pero había que ver realmente si se hacía o no se hacía. No ha sido así por mala suerte para todos los deportivistas, pero eso significa que esa posibilidad pequeña que había se ha difuminado y Lucas Pérez es futbolista del Cádiz", añadió Sergio González.

El exjugador deportivista subrayó que Lucas Pérez se encuentra centrado en iniciar la temporada con el Cádiz. "El jugador lo que me transmite a mí es que está encantado de estar con nosotros. En el día a día trabaja muy bien, su cara lo refleja así y no tengo ningún otro ítem de él para pensar otra cosa. Creo que había una posibilidad, pero al no haber esa situación no hay nada más que hablar. Lo demás es todo humo, como se suele decir", declaró Sergio.

El Deportivo está inmerso en la búsqueda de un delantero y el técnico blanquiazul, Borja Jiménez, deslizó la semana pasada la posibilidad de contar con jugadores que conozcan el club y que deseen regresar para ayudar en una situación complicada. La opción de Lucas parece ahora más complicada dadas las palabras de Sergio González.