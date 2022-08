Riazor, sin estreno: “¡un desastre!”

Riazor tendrá que esperar para disfrutar del estreno de la liga en Primera RFEF. El anuncio del DUX Internacional de que no estará mañana en el coliseo coruñés para disputar la primera jornada contra el Deportivo dejará al deportivismo huérfano de competición una semana más; tendrá que aguardar a la segunda jornada, que será cuando el Balompédica Linense se oponga a los blanquiazules (sábado 3 de septiembre, 19.30 horas). Esta decisión provocará, además, que el torneo más importante que organiza la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) empiece cojo., lo que no agrada a Borja Jiménez. “Es un desastre, es muy difícil de explicar... es una mierda”, explotó el entrenador blanquiazul, una vez conocida la comunicación del DUX.

El equipo madrileño comunicó ayer al Deportivo y a la Real Federación Española de Fútbol que no se presentará en Riazor. Hasta entonces, los jugadores de la primera plantilla blanquiazul habían desarrollado la preparación semanal centrados en disputar el encuentro. “Tener una semana así es complejo porque tus días principales fueron martes y miércoles, y no sabes si tienes que controlar la carga, ... el entreno de mañana (hoy) depende de si se juega el sábado, después decidir si jugar el domingo, es un sudoku difícil de resolver”, intentó explicar Jiménez.

Compañeros

El técnico blanquiazul estaba más o menos informado de lo que podía suceder porque había estado hablando con Alfredo Santaelena, el entrenador del DUX y exjugador del Deportivo. “Hablé con Alfredo y lo escuché (en la radio). Tengo información de primera mano, pero tampoco está en su manos, él hace de portavoz. Si aparece alguien se pueden presentar aquí. Es un desastre, es muy difícil de explicar es una mierda”, aseveró. No sólo porque no se vaya a disputar este encuentro, sino por todo lo que conlleva. “No te gusta lo que sucede porque hay compañeros de profesión que les afecta.Alfredo, si no sale a competir el equipo, no entrenará;hayjugadores que han estado esperando y tendrán que buscar equipo rápido. No gusta. Lo vimos el año pasado con el Extremadura. La FEF pretende controlar para que no se den los impagos. A nadie le gusta empezar una competición y que en la jornada una no se presente un equipo es difícil encontrarle el sentido. Ojalá consigan salir a competir, sobre todo por los compañeros de profesión y por la competición”, deseó Borja Jiménez.

De la RFEF el Deportivo no supo nada en todo el día. A mediodia de ayer solo sabían oficialmente “el cambio horario a las ocho de la tarde”, dijo el técnico. Además, había ya nombrado un colegiado para este encuentro, el asturiano Miguel González Díaz. A última hora de la noche, en la plaza Pontevedra seguían sin haber recibido comunicación alguna; esto significa que sucederá lo mismo que aconteciçó la pasada temporada contra el Extremadura, que el equipo blanquiazul se tendrá que presentar, pero no podrá jugar. “estaremos en desventaja”.

El DUX aduce razones de tipo económico para no poder presentarse, pero además es un club enfrentado a Luis Rubiales, presidente de la RFEF, al que denunció ante el CSD tras la publicación de sus audios privados, buscando su inhabilitación como presidente de la RFEF. Como telón de fondo, su intención (con otros cinco equipos) de crear una asociación de clubes de la categoría, maniobra que enfureció a Rubiales. En ese contexto, se lanza la segunda temporada de la Primera Federación con exigencias incluso reforzadas.

Negociaciones sin éxito

Para cumplir la relativa al estadio, el DUX alcanza un acuerdo para mudarse a Aranjuez, tras solicitar sin éxito jugar como local en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, propiedad de la RFEF. El problema llega con otro de los requisitos de la competición, el que determina que todos los equipos de Primera Federación deben contar con al menos 18 futbolistas con ficha profesional, a los que debe pagar un sueldo mínimo de 20.000 euros anuales. Y ahí es donde las cuentas no le salen. “Esa cantidad solo la cobraban uno o dos jugadores el año pasado y ahora lo tienen que cobrar casi todos”, relata a este periódico una fuente conocedora del club.

Durante todo el verano, el Dux ha entablado conversaciones con diversos grupos inversores para poder dotar de mayor músculo económico al proyecto. La negociación más avanzada fue con un grupo argentino, pero se rompió hace un par de días.