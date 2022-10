Alberto Quiles analizó esta mañana su sequía goleadora y la del resto de delanteros del Deportivo, que todavía no han estrenado sus respectivas cuentas anotadoras. “Si comparamos con el año pasado, he empezado peor. El año pasado llevaba cuatro, pero tampoco estoy preocupado por el tema del gol. Me gustaría haber hecho goles, pero prefiero recuperar sensaciones y encontrarme con mi juego que el gol. Estoy seguro de que cuando meta el primero, llegarán muchos más”, señaló esta mañana en Abegondo.

El Dépor se estrella contra diez El andaluz hace autocrítica individual y colectiva, convencido de que la mejoría llegará. “El inicio de temporada no es el que todo el mundo esperaba. Sí hacemos cosas buenas, muchas cosas bien, pero tenemos que corregir muchas otras. Hay fases en las que el equipo juega bien y otras en las que le cuesta mucho. Estamos recibiendo muchos goles. Defensivamente, todo el equipo, desde delantero hasta el portero, tenemos que estar más intensos. No es el inicio que esperaba de un Dépor arrollador pero todavía es pronto, hay mucha gente nueva y poco a poco iremos a mejor seguro”, pronosticó. Quiles ultima su recuperación de una brecha en el pie que sufrió ante el Talavera. Todavía le “molesta un poco”, pero “el dolor ya va a menos” y espera estar listo para el partido del domingo ante el Rayo Majadahonda, un rival que estrenará entrenador, el exdeportivista Alfredo Santaelena. “Lo conocemos de la época del DUX, no sabemos si jugará igual, si cambiarán algo, no tenemos ni idea. Da igual un entrenador u otro, tenemos que salir a ganar y traernos los tres puntos”, añadió el delantero, con su renovación con el Dépor “parada” de momento.