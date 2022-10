Borja Jiménez: "Nuestra exigencia es ganar siempre; el análisis no puede ser positivo"

El entrenador deportivista, Borja Jiménez, admitió que el empate de ayer contra el Rayo Majadahonda dejó a todos en el equipo “disgustados”. “Cuando no ganamos, estamos disgustados. Nuestra exigencia es ganar siempre. No lo hemos conseguido, independientemente de las sensaciones o de poder haber dominado. Hay que meterla, hay que ganar los partidos y eso lo tenemos claro. El análisis no puede ser positivo. Con los chicos valoramos lo que el equipo va haciendo, lo que queda seguir haciendo y seguir trabajando”, resumió acerca de un empate que deja al Deportivo lejos del liderato y con cada vez peores perspectivas.

El técnico blanquiazul apuntó a la falta de puntería que está mostrando el equipo como una de las razones de su mal momento. Quiles y Gorka Santamaría siguen sin marcar y no terminan de dejar atrás su mal inicio de curso. “También los porteros rivales son los mejores del equipo. En la primera parte llegamos por la derecha con Antoñito, no estuvimos precisos. Hubo bastante juego por detrás con Rubén y Mario, para reducir el número de pérdidas y transiciones. Pero en tres cuartos nos falta. Necesitamos que la gente de ahí tenga más frescura de cara al gol. Porque situaciones para haber ganado hemos tenido”, resumió Borja Jiménez. “En tres cuartos nos falta algo más de chispa, de velocidad. Esa sensación de que eres dañino, más precisión en último pase... Hemos tenido situaciones francas de golpeo, pero nos falta eso. Es una cuestión de confianza, que los chicos han demostrado que tienen gol. Esta semana han entrenado mucho mejor y falta refrendarlo en los partidos, porque situaciones estamos generando”, añadió acerca de las oportunidades. Borja Jiménez, contra el “todo mal” A pesar del inicio de temporada dubitativo, Borja Jiménez destacó que los jugadores aprecian una evolución a falta de que lleguen los resultados. “La sensación de los chicos es un poco diferente. Ellos van teniendo sensaciones de que poco a poco se sienten con más confianza, que tienen la capacidad de ir haciendo más cosas... El equipo ha atacado lento, pero necesita eso. Nos hubiera gustado atacar mucho más deprisa, tener profundidad por fuera, pero nos vamos adaptando a las características de los jugadores e intentamos crecer sobre eso. Los chicos son súper receptivos al trabajo, están disgustados como todos y con ganas de ganar”, reflexionó. Alfredo, satisfecho Alfredo Santaelena, entrenador del Rayo Majadahonda e histórico exjugador deportivista, se mostró contento por lograr un empate contra el Dépor y analizó la situación en la que se encuentra el conjunto blanquiazul. “Es complicada la situación. Al Dépor le deseo lo mejor porque le tengo muchísimos cariño. La situación es complicada, pero creo que tienen equipo y entrenador. Es una categoría muy complicada y no es fácil para nadie. Pero ojalá el Dépor logre ascender ya a donde se merece por club, historia y afición”, indicó. “El año pasado era un equipo más contundente. Tuvo más regularidad, sobre todo al principio. Luego se vio superado por el Racing y por su mala racha. Este año no está tan bien pero se puede revertir la situación, tienen un grandísimo equipo. Pero la situación no es la del resto”, añadió acerca del arranque de curso blanquiazul.