El lado más personal de Lucas Pérez

Pocas personalidades tan singulares en el deporte actual como la de Lucas Pérez, cuyo último viaje de regreso al Deportivo, bajando dos categorías y poniendo mucho dinero de su parte, todavía sigue asombrando a los que no saben qué es lo que de verdad mueve al coruñés, en el fútbol y en la vida. Siempre competitivo, ganador y ardiente en el campo, como volvió a demostrar el pasado sábado picándose con el portero Lucho García, pero a la vez un chico “humilde, cercano y sociable” cuyo rincón favorito es su casa y al que le encantan los videojuegos, las colecciones y, sobre todo, estar con la familia y los amigos. Así es su lado más personal, sobre el que habló en una reciente visita a LA OPINIÓN.

“Cabezón y persistente”, una virtud y a la vez un defecto. Lucas reúne en la misma característica una virtud y un defecto de su personalidad: “Ser cabezón y persistente cuando quieres una cosa, pero para lo bueno y para lo malo”.

Lo que más valora, la “generosidad”. “Me gusta mucho que en mi familia siempre queramos ayudar y ser generosos”, explica al referirse a lo que más valora de los demás. “¿Y lo que detesto? Que sean cabezones, pero como yo lo soy, pues empatizo un poco y lo entiendo”.

“Ser feliz”, su objetivo en la vida. El sueño por cumplir de Lucas es “intentar ser lo más feliz posible”. “A nivel personal mío, pues que mi familia sea feliz y ahora que mi hijo va a nacer, que también sea muy feliz. Mi objetivo en la vida es intentar ser lo más feliz posible porque considero que estamos aquí para serlo”.

En casa, su “hábitat natural”, como en ningún sitio. “Mi casa es mi rincón favorito porque es donde realmente soy yo. Puedo estar tranquilo, en pijama, relajado. Pero en Cádiz también era mi casa, porque es tu hábitat natural, donde tú eres tú. En el mundo que vivimos siempre eres jugador. Vas a un restaurante y eres jugador. Siempre la gente te suele reconocer por el fútbol”.

Videojuegos y colecciones en su “rincón”. Su principal pasatiempo es “jugar a los videojuegos”. Sus favoritos, “el Pro Evolution y el Call of Duty”. “Eran de mi época y son los que tengo como referencia. Ahora ya no juego a ninguno de los dos”. Además, colecciona “muchas cosas: figuras de resina de Pokémon, de Son Goku, de Oliver y Benji, cartas, videoconsolas antiguas... Tengo una habitación solo de estanterías con colecciones, donde tengo el ordenador. Me gusta llegar ahí porque es mi rincón, mi momento, y me gusta estar ahí con mis amigos jugando”. Su personaje de ficción favorito: “Batman”.

Sus abuelos, el mejor recuerdo de su vida. Manuel y Manuela lo criaron en Monelos y a ellos dedica el mejor recuerdo de su vida. “No he podido disfrutar de ellos lo que he querido y es el recuerdo que yo tengo de ellos, de personas mayores que han luchado con un niño de 10 años. Me lo dieron todo. Soy lo que soy y salgo aquí gracias a ellos”.

El sueño cumplido de un “astronauta” en potencia. Desde niño la vida de Lucas “ha girado en torno al fútbol”. ¿Qué sería si no fuese futbolista? “No lo sé ni yo —responde el coruñés—. Digo astronauta, porque no lo sé. Nunca he concebido no estar vinculado al fútbol o no vivir de él. Nunca me lo planteé”.

“Un coruñés más, un deportivista más”. Lucas ya ha hecho historia con su insólito viaje de vuelta al Dépor pero cuando pasen los años le gustaría ser recordado “como un coruñés más, un deportivista más, buena gente, humilde, cercano y sociable, nada más”. “Leyendas y eso hay muchas, pero no es mi objetivo a nivel personal”, zanja.