Mario Soriano destacó que el equipo supo competir en La Línea a pesar de las dificultades. “Hemos tenido tres ocasiones claras, la falta de Lucas... y en estos campos es muy difícil tener ocasiones. Es verdad que tenemos que lograr tener más, pero sabíamos que era un partido muy complicado”, reflexionó el centrocampista.

Soriano, en ese sentido, indicó que deben valorar el punto conseguido contra la Balompédica Linense. “Hay que valorarlo positivamente, el equipo ha competido muy bien. Hay que valorar otra vez que hemos dejado la portería a cero y hemos tenido tres ocasiones en las que no acertamos. Hay que seguir trabajando, quedan doce partidos y a pensar ya en el Castilla, que sabemos que va a ser un partido muy difícil”, indicó.

“Quedan muchos puntos sobre la mesa y nosotros sabíamos que iba a ser un partido muy complicado. En la segunda parte se ha visto que hemos tenido más control del partido, las ocasiones y el control del balón. La primera parte ha sido más de ida y vuelta, pero hay que valorar el punto”, insistió el centrocampista blanquiazul.

Soriano también se refirió a su posición, modificada en la segunda parte. “Siempre he dicho que me siento más cómodo por dentro. A partir de que ha salido Kike [Saverio] he recibido más balones porque había mucho espacio en la línea defensiva”, apuntó sobre su actuación en La Línea.