Más Dépor con Villares en su sitio

Cada futbolista, donde mejor rinde. Una norma básica del fútbol que suelen cumplir todos los entrenadores, salvo excepciones, como en el caso de Óscar Cano con Diego Villares, el chico para todo del Deportivo. Puede asumir otros roles en un momento de necesidad, pero su sitio natural, donde mejor desempeño tiene, es en el centro del campo. El sábado (19.00 horas) en Riazor contra el Fuenlabrada Villares regresará a la línea medular después de que en Salamanca el técnico insistiera con él como improvisado lateral derecho ante la baja por sanción de Antoñito en vez de apostar por su recambio natural, Trilli, con el que no cuenta. “Villares me parece un jugador que tiene que crecer en su posición —sostiene el exdeportivista Iago Iglesias—. Todo lo que sea quitarlo de ahí para que juegue en el lateral o en otro puesto es desguarnecer una zona que cubre muy bien y que solo cubre él. Me parece un error quitarlo de ahí”.

¿Un Dépor víctima de sí mismo? Esa solución antinatural por la que está apostando Cano cada vez que no tiene a Antoñito no solo supone perder a un futbolista de notable en el centro del campo como Villares para que ofrezca un aprobado en el lateral derecho, sino que su ausencia en la línea medular merma el rendimiento grupal. “Pierde más de lo que gana con ese cambio y causa un perjuicio individual y colectivo. Villares puede llegar a un 10 en su posición, pero en el lateral solo al 5 o al 6”, argumenta Iago, partidario de “cambiar a cualquier otro jugador de su puesto o subir a uno del filial, ya que no cuenta con Trilli, antes que quitar de su sitio a alguien que tiene un rendimiento tan significativo como Villares”. “Hace un trabajo excelso, físicamente abarca mucho campo y hace mejores a sus compañeros”, añade el exfutbolista de Deportivo, Elche y Racing de Ferrol, entre otros equipos. Para el centro del campo Cano tiene la baja de Roberto Olabe, sancionado con un partido tras su expulsión en Salamanca. El árbitro, Fernando Bueno Prieto, había reflejado en el acta que rompió una puerta del estadio de una patada, pero ayer el juez disciplinario único de la RFEF dictó un castigo suave para el deportivista. Ante esa ausencia, el técnico podría recuperar a Rubén Díez para el once formando una línea de tres centrocampistas junto a Isi y el propio Villares. Pepe Sánchez, que sigue recuperándose de su lesión muscular, es la otra baja segura para el sábado. Cano podrá contar tanto con Pablo Martínez, sustituido en el descanso de Salamanca por unas migrañas, como con Alberto Quiles, que tuvo que pedir el cambio por molestias en un gemelo. Ayer, todos salvo Pepe trabajaron con normalidad en Abegondo.