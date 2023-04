Villares: “Si en estos partidos fuera no mejoramos, el ascenso directo va a ser imposible”

Diego Villares (Vilalba, 1996) se ha convertido en apenas dos años en uno de los jugadores más representativos del actual Deportivo. Empleado como un jugador multiusos por Óscar Cano, el centrocampista ha pasado esta temporada por varias posiciones y funciones después de dar el salto desde el Fabril hasta el primer equipo que ahora le parece lejano. Más de 50 partidos después, Villares analiza su papel en el equipo y el exigente final de temporada que les espera en este final de temporada. La primera parada será el domingo en Córdoba con la amenaza de temperaturas muy elevadas.

¿Preparados para ese calor que se espera el domingo?

Sí. Es algo típico tanto de las primeras como de las últimas jornadas. Al final nos afecta a todos por igual, aunque unos estén más acostumbrados que otros. Pensando un poco en eso el sábado nos vamos a entrenar allí para que tampoco nos coja por sorpresa.

¿Preocupa más el calor o ese rendimiento irregular del equipo fuera?

Intentamos buscar un poco los síntomas de lo que nos pasa fuera de casa, pero no es fácil. Pueden ser muchas cosas: presión, tipo de campo, estilo de juego de los rivales... Siempre intentamos salir como en casa para acabar con esa mala racha.

Sin embargo no se parecen demasiado las dos versiones, Cano indicó que tratarían de darle “una vuelta”...

Dependiendo del rival y de sus características a veces es más conveniente un juego que otro, el míster también está buscando esa fórmula.

¿Se han sentido señalados por ese rendimiento fuera o que las críticas fueran exageradas?

Es normal. Fuera de casa está siendo de lo peor. Ya dije otras veces que con ese nivel fuera de casa y con esos resultados no nos iba a dar. Si no mejoramos en estos partidos que nos quedan el ascenso directo será imposible. Es lo que tenemos que hacer, empezando por este domingo.

¿Se ha sido conformista o menos atrevido lejos de Riazor?

Puede ser que cuando los rivales nos han ido a buscar un poco más nos haya costado y que nosotros hayamos intentado ser un más prácticos.

¿Les penalizan esos rivales que no tienen miedo de apretarles un poco más arriba?

Sobre todo fuera de casa se complica un poco más porque en los balones largos no salimos ganadores. Nos cuesta no tener el balón y tenemos que defender más. Nos convertimos en un equipo más vulnerable.

¿Cómo de apretado prevén que pueda estar el final de temporada?

Lo que se decida no se va a decidir en tres jornadas, sobre todo por la cantidad de equipos que hay involucrados en la pelea. Puede que las posiciones de play off se decidan un poco antes, pero el primer puesto y el orden nos lo vamos a estar jugando todos hasta la última jornada.

Sin embargo estos dos partidos ante Córdoba y Alcorcón podrían marcar la temporada...

Sí, pero porque es un partido muy difícil fuera y luego un rival directo que nos daría mucha confianza con un buen resultado.

¿Se le hará raro no ver a Lucas al lado en el campo el domingo?

Es una baja importante porque es uno de nosotros mejores jugadores y alguien que vino para ayudar en este último tramo de la temporada. Nos aporta mucho a todos, pero en esta plantilla hay jugadores de sobra preparados para suplir su ausencia con creces.

Ha pasado por muchas posiciones esta temporada, en la última le ha tocado también iniciar las jugadas entre los centrales, ¿cómo se ha encontrado?

No es una posición desconocida para mí. El el Fabril ocupé esa posición varias veces y no me es extraña, aunque a veces dependiendo del partido te puedas encontrar más cómodo en un sitio o en otro.

A la afición donde más le gusta verle es como interior...

Quizá porque es un poco más divertido jugar ahí. Saltas a la presión, estás más activo..., pero también tiene lo suyo jugar de pivote y llegar a la ayuda tanto de los centrales como de los interiores.

¿Es su posición ideal?

Puede ser. Depende un poco del contexto de los partidos también, de los espacios, de cómo juega al rival... Si se encierran ese tampoco es mi fútbol.

También es donde está más cerca de marcar, ¿le dio muchas vueltas a la ocasión contra el Racing de Ferrol?

Alguna sí, sobre todo los días después del partido y cuando la vi. Llegué un poco forzado. En directo no me di cuenta del todo, pero al ver las repeticiones era más como me la imaginaba.

¿Se ha sentido un poco multiusos esta temporada después de pasar por el lateral derecho, jugar como pivote y como interior?

Sí, pero es que al final un mediocentro creo que tiene que pasar por muchas zonas. Igual no como lateral, pero sí como interior, también por el doble pivote, de seis... Por cómo juega el equipo tienes que saber adaptarte también a diferentes posiciones.

¿Qué le parece que Óscar Cano le compara con Fede Valverde?

Me gustaría parecerme, claro. Puede que por mi forma de jugar y mis características, las piernas largas..., puedo tener cierto parecido. No está mal que te comparen con él.

El pasado fin de semana imagino que estaría atento al Racing Villalbés y al Fabril...

Sí, claro. Estuve muy atento a los dos. La familia siempre que puede si no coincide con el Dépor va por allí y la semana pasada los tuve divididos. Del Fabril estoy muy contento por los chavales, sobre todo por ese salto a una categoría un paso por encima para que el cambio no sea tan grande con el primer equipo. La mayoría son además jóvenes y con Óscar [Gilsanz] están aprendiendo una barbaridad. Eso es muy importante.

Usted sabe bien lo que es dar ese salto desde el Fabril, ha vivido de todo ya desde principios de 2021...

Fue hace dos años, pero en realidad parece que han pasado cinco o seis. Ha pasado de todo en ese tiempo, también es verdad que llegué a media temporada, que parece como una completa. En realidad da la impresión de que llevo más tiempo del que en realidad llevo.

¿Se siente un veterano sin llegar a serlo en realidad?

Ha habido bastantes cambios en la plantilla, por eso da la impresión de que soy como uno de los antiguos, pero el papel de veterano lo llevan otros que son los que lo tienen que llevar. Yo cumplo el mío sin problemas.