Nunca antes Alberto Quiles, actualmente lesionado, había logrado un triplete sin jugar. En este caso no de goles, su especialidad, sino de premios al mejor deportivista del mes. Ya había ganado el Trofeo Jugador Estrella Galicia de los meses de octubre y noviembre, y ayer en Abegondo recibió el de mayo. Tres veces, por lo tanto, ha sido el más votado por la afición blanquiazul, con lo que se convierte en el más valorado del año por delante de Pablo Martínez y Diego Villares, que lograron ese galardón en dos ocasiones, y de Lucas Pérez, que conquistó el de enero. El andaluz, aún con su ojo izquierdo con las secuelas de la durísima patada que recibió en Córdoba y por la que tuvo ser operado, cada día que pasa es más optimista por los progresos que va notando en su cuerpo.

Antes de la intervención quirúrgica del pasado jueves se planteó el ambicioso objetivo de jugar unos minutos en la última jornada de la liga en el estadio de Pasarón, una aspiración que mantiene. “No hace ni una semana que me he operado. No tengo dolores, he empezado a hacer trabajos de gimnasio y va todo fenomenal. Sigo manteniendo ese plazo”, aseguró.

Su día a día va yendo a mejor y en nada ya cuenta con la famosa máscara. “Por suerte no tengo dolores, las noches las estoy pasando bien. Lo único malo es que me duele al masticar algo duro o al tragar un poco. Esas molestias poco a poco se me están quitando. La vista antes la llevaba peor, ahora ya veo casi bien. Va la cosa muy bien. A final de semana creo que me la voy a poner y a ver si puedo empezar a trotar y a correr”, apunta el ex del Recreativo y del Córdoba.

Él fue el primero en lesionarse y el siguiente, Lucas, un hecho circunstancial que ya ha dado pie a sus compañeros a bromear con las máscaras. “Es anecdótico que la llevemos los dos, un poco de mala suerte. Han pasado de ardilla a Batman y Robin. Los compañeros meten mucha caña y viene bien, porque eso siempre da mucha alegría”, admite entre risas.

El onubense reconoce que “se sufre mucho más” fuera que dentro del campo al seguir los partidos, no oculta que los pitos a Óscar Cano son “una situación que a nadie le gusta”, ya ni espera una disculpa o una aclaración del colegiado de Córdoba y aún tiene esperanzas de ascenso directo: “Sabemos que está complicado porque tienen que fallar varios equipos y algunos dos veces. A intentarlo y, si no se puede directo, pues por play off. El año pasado fue un palo duro, pero este no tiene por qué ser así y, si se asciende, será igual de gratificante”. “Estamos convencidos de que podemos lograr el ascenso”, añadió.