Tareas pendientes para Fernando Soriano en el Deportivo

Al Deportivo le queda poco menos de un mes para que baje la persiana del mercado de fichajes de verano y, en estas primeras semanas de Fernando Soriano y Juanjo Expósito al frente de la dirección deportiva, el nuevo proyecto blanquiazul ha ido tomando una forma que se asemeja bastante a la que tendrá en septiembre. Aun así, le quedan por tomar decisiones de calado y por afrontar operaciones que ultimen la plantilla que estará a las órdenes de Idiakez para la temporada 2023-24. Las llegadas de Paris Adot, Germán Parreño, Mikel Balenziaga, Pablo Vázquez, Davo, Barbero, José Ángel y Ximo Navarro y las salidas de Kike Saverio, Orest Lebedenko, Trilli o Mario Soriano, algunas no deseadas, aún no suponen suficiente remodelación para lo que necesita esta plantilla, a juicio de sus responsables. Fernando Soriano aún tiene tarea pendiente para definir su apuesta con el grave condicionante de que ahora mismo tiene agotadas las 17 fichas sénior que le permite la reglamentación, salvo que se acabe quedándose con Alberto como tercer guardameta y agote las 24, límite máximo de Primera RFEF.

Un pivote, lo innegociable

La oportunidad surgida con el fichaje de Ximo Navarro y las dificultades para encontrar al futbolista idóneo han hecho que se haya retrasado la llegada de “un seis o un ocho” que Fernando Soriano reconoció como prioridad en su última comparecencia tras la presentación de Pablo Vázquez. El fichaje de José Ángel alivia las urgencias en esa demarcación, pero el Dépor sabe que necesita a alguien más en esa zona que le dé versatilidad a su juego y que pueda jugar unos metros adelante, más allá del ex del Tenerife y de Villares e Isi Gómez. Brais Val ha sido el refuerzo de la cantera para ese posición en los últimos amistosos. No responde, aun así, al perfil de lo que busca la entidad. Al principio del verano un futbolista como Jairo se entrenó con el primer equipo. De momento, ha desaparecido de la ecuación y no hay ningún mediapunta con la capacidad para ser reconvertido.

Un complemento en ataque

El Dépor aún no ha cerrado su vanguardia, a pesar de que la apuesta por Barbero ha dejado buenas sensaciones en sus primeros dos partidos como deportivista. Si como todo hace indicar Lucas Pérez se consolida en esa posición de mediapunta o segunda punta, el equipo coruñés deberá acudir al mercado para subsanar esa deficiencia. En diez días empieza la liga de Segunda y se empezará a aligerar ese mercado y caerán los descartes como fruta madura. De momento, Idiakez está tirando de dos futbolistas de la casa como Martín Ochoa y Kevin Sánchez, este último aún en edad juvenil. El riojano tendrá el camino despejado, pero el club coruñés necesita un futbolista más en esa ecuación, sin desdeñar que pueda reforzarse también con jugador que pueda moverse de enganche. Davo, la opción entre lo que ya está en Abegondo.

La incógnita del lateral zurdo

Una de las posiciones que sigue en el aire en la planificación es el lateral zurdo. Balenziaga es un fijo y está llamado a ser titular. Aún quedan por clarificar las intenciones de Soriano con Retuerta, quien ocupa una de las fichas sub 23, un detalle importante en la confección de la plantilla. Ante el Arteixo se desquitó del último Teresa Herrera con una gran jugada y ha generado bastante interés en equipos de Primera y Segunda RFEF. Su futuro sigue en el aire. En caso de emergencia Ximo Navarro podría jugar de 3 e incluso Idiakez probó ante el Fabril a Víctor Narro en esa posición, pero su hipotética salida obligaría a los coruñeses a acudir al mercado y a sustituirlo por un futbolista de su condición, también sub 23, una tarea nada sencilla.

Colocar a Arturo

A la espera de algún movimiento inesperado y de última hora en el mercado, Arturo Rodríguez es el único futbolista que ha sido descartado y al que se le está buscando equipo. Es una de las tareas pendientes y a las que se están dedicando, especialmente, los agentes del futbolista. No hay ningún futbolista más de zona ofensiva al que se le haya trasladado el mismo mensaje. Jugadores como Kuki Zalazar, con una temporada pasada muy complicada, o Víctor Narro, que viene de seis meses de préstamo, cuentan para el nuevo proyecto, según les han transmitido los responsables deportivos del club blanquiazul.

Sellar renovaciones

No es una de las prioridades, pero en las últimas semanas el Deportivo ha cerrado renovaciones importantes concernientes a futbolistas que vienen de la base, entre ellos David Mella, que firmó hasta 2026, o Kevin Sánchez, hasta 2028. No se detiene ahí la actividad, porque en distinto rango el club trata las ampliaciones de Yeremay Hernández y Dani Barcia. Con el canario su continuidad ya está apalabrada hasta 2025 e incluso hasta 2026 si el club coruñés asciende a Segunda División. Ambas partes pulen los detalles del contrato y la firma se producirá en breve. Nada hará que el acuerdo se tuerce. Trata, además, la renovación de Dani Barcia, que está atado hasta el 30 de junio de 2024 tras activar el club una cláusula de su contrato que le da ficha del primer equipo. El Deportivo quiere asegurarlo por más temporadas. Todo dependerá de lo que hablen las partes y de si cuenta con oportunidades reales en el primer equipo.

Definir las apuestas de la base

El Dépor arrancó con la idea de que Diego Gómez, David Mella y Martín Ochoa, todos de 2004 y 2005, asumieran el rol asignado a Noel y Trilli hace dos temporadas y tuvieran entreabierta la puerta del primer equipo, con el que se entrenarían todo el año. A día de hoy solo el delantero sigue en la dinámica de los mayores y los zurdos han bajado al Fabril. En cambio, se han sumado al trabajo de Idiakez de manera regular futbolistas como Álvaro Santamaría, Brais Val, Kevin Sánchez, Tim Caroutas o Fernando Somolinos. Quedan por pulir detalles en esta apuesta.