El Dépor apura el trabajo para una de las grandes citas de su pretemporada: el Teresa Herrera ante el Bragantino, la tradicional puesta de largo ante su afición. En esta ocasión, adelantó la presentación ante su público para rendir tributo a Lionel Scaloni en el Memorial Arsenio Iglesias del pasado martes y la disputa del decano de los trofeos veraniegos le llega en un momento en el que su preparación aún está un poco corta. Con Pablo Vázquez de baja por una lesión muscular, la gran duda es si Ximo Navarro podrá estar a las órdenes de Idiakez para el choque ante el combinado sub 23 de los brasileños. El andaluz, que viene del Fortuna Sittard, está poco a poco incorporándose a la dinámica del grupo después de estar durante el verano sin equipo y haberse ejercitado en solitario. Parece complicado que el ex del Alavés sea incluido por el técnico en la lista que dará esta mañana después de la sesión matinal. Pero no está descartado. Álvaro Santamaría, Martín Ochoa, Brais Val, Kevin, Tim Caroutas y Fernando Somolinos son los fabrilistas que se entrenaron ayer con el primer equipo y tienen opciones de estar entre los citados.