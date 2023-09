El director de fútbol del Deportivo, Fernando Soriano, se pronunció esta mañana sobre los arbitrajes en las dos primeras jornadas del campeonato después de la lesión que ha sufrido Yeremay y que le obligará a estar parado ocho semanas. Soriano incluso aludió a la actuación arbitral que sufrió el Fabril en su estreno en Segunda RFEF contra el Avilés, en el que le pitaron un penalti dudoso y el portero rival despejó un balón con las manos fuera del área. “Llevamos dos partidos y no diría preocupación, pero sí que es cierto que no hemos sido afortunados en eso, incluso con el Fabril. Tenemos que ser conscientes de las dificultades que tiene la competición y es un aspecto que influye. Ahora mismo no estamos siendo afortunados en la toma de decisiones, lo vimos en el primer partido con un gol en posición legal y el otro día… hubo entradas con exceso de intensidad y en una de ellas a Peke le supuso una fisura. Espero que sean solo anécdotas y que no tengamos que lamentarnos ni hablar más del tema”, indicó Soriano en la presentación esta mañana de Hugo Rama en Abegondo.

El director de fútbol indicó que el club no ha enviado una queja formal a la Federación por el momento, pero se mostró contrariado por las actuaciones de estas primeras jornadas. "No nos hemos quejado todavía, acabamos de empezar y esperamos que se circunstancial. Pero si cae siempre la moneda en un sentido… al lo mejor sí que en un momento determinado tenemos que mostrar alguna queja. Entiendo que es complicado para el estamento arbitral. Venir a Riazor no es sencillo. Quieres mostrar valentía y a veces se tuerce. Y cuando vas fuera, encuentras campos en el que la tensión es mayor que en otros momentos. Sabemos lo que supone y ya digo, vamos a estar pendientes y atentos, pero confiando en que sea circunstancial", afirmó Soriano.