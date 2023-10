El delantero fabrilista Kevin Sánchez ha sido convocado para una concentración con la selección española sub 19 entre los días 9 y 15 de este mes de octubre en el que se disputarán, además, dos amistosos contra Israel. El jugador burgalés de 18 años es una de las más firmes promesas de la cantera de Abegondo y el pasado verano firmó un contrato de larga duración con el club. Asentado en el Fabril a las órdenes de Gilsanz, marcó la pasada jornada contra el Covadonga y ha sido llamado por la sub 19 como el único representante de los conjuntos gallegos. Kevin ya se había convertido en un futbolista asiduo de las convocatorias de las categorías inferiores. El delantero toma así el testigo de Barcia, Trilli y Noel, que fueron habituales en la sub 19 después del éxito de la generación juvenil a la que pertenecían.