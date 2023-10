El Deportivo afronta uno de los partidos de la temporada ante el Nàstic de Tarragona, líder destacado con 18 puntos y el equipo a batir en este inicio de temporada. Para el partido Imanol Idiakez todavía no podrá contar con Yeremay Hernández. Su lesión requiere de tiempo y, aunque está en la fase final de la recuperación, las sensaciones del propio futbolista son clave: "Es una lesión que a partir que el hueso está en plazos de consolidarse depende de las sensaciones del jugador en el campo. Es una lesión de confianza, vamos a ir viendo día a día casi. Estamos en los plazos de lo que es una fisura de peroné. Ahora son procesos en los que hay altibajos. Se trata de que él pueda tener buenas sensaciones y coger confianza y entrenar lo físico. No podría decirte si es una semana, dos o tres, pero no lo sé a ciencia cierta".

No es el único jugador que perderá el técnico vasco para el encuentro. Tampoco estará Balenziaga y, probablemente, Jaime Sánchez. Quien sí espera que llegue es Salva Sevilla. El andaluz "quería entrenar hoy" pero los servicios médicos deciedieron ser cautos de cara a que pueda llegar al partido del domingo: "No creo que haya ningún problema. Jaime es más duda, todavía hay alguna opción pero es más duda, vamos a esperar a mañana". Quien sí estará será Retuerta, aquejado durante toda la semana del hombro por el fuerte golpe que se llevó en una de las primeras acciones del partido en la Nova Creu Alta: "Él está con el golpe todavía, empezó con muchas molestias. Si está bien mañana lo normal es que pueda jugar el domingo". "Hemos decidido mañana no ir a Riazor para cuidar el césped un poco más. Me gustaría llegar y decir: ¡Qué hierba más buena!" Imanol Idiakez - Entrenador del Dépor El entrenador deportivista fue preguntado por la reunión de García Diéguez y Massimo Benasi con Medina Cantalejo, aunque prefirió no entrar en temas institucionales y no "desgastarse" en aspectos en los que no puede "intervenir". "Los árbitros tienen una labor muy difícil. Seguro que la suerte va a cambiar porque aquí no hay ninguna conspiración. En nuestra mano está ganar y que nadie hable de los árbitros". Imanol cree que el equipo ha aprendido de las últimas dos jornadas y ahora tiene una gran oportunidad para lograr el primer triunfo liguero en casa. "El domingo es una oportunidad muy grande de reforzar muchas cosas. Hemos reconocido que hemos sufrido y nos han pasado muchas cosas, el día del Celta B fue el punto un poco más bajo, caímos en la pena de ‘nos hemos metido en el lío’. En Ponferrada dimos una lección de pundonor y el otro día en Sabadell lo mismo. Tenemos una ilusión enorme de hacernos fuertes en nuestra casa", explicó el director técnico donostiarra. Ahora quiere dar la primera alegría a Riazor: "Tenemos ganas de ganar desde la jornada uno. El domingo qué mejor oportunidad contra el líder como el Nàstic, que nos va a exigir una buena versión". Sobre el rival, líder de la categoría, explicó que "es un equipo muy bien construido" que pondrá "a prueba" al Dépor: "Desde la idea de jugar con dos mediocentros cercanos a la salida, gente que se asocia bien, arriba gente con mucha caldiad y dos puntas con amenaza. Es u equipo muy trabajado con una idea clara. Es un gran reto. Queremos hacernos buenos el domingo para reforzarnos en lo que estamos haciendo".