Imanol Idiakez no se rinde. El técnico vasco sabe que está ante su última bala en la visita a O Carballiño de este domingo, pero tiene claro que quiere continuar y completar el proyecto del Deportivo. El entrenador blanquiazul confía en sus pupilos para sacar un partido que pasa primero por "respetar mucho al rival" y que será clave en su futuro. No ganar podría costarle el puesto. "Casi todos decís desde hace dos semanas que me van a echar. Será una posibilidad seguramente. Pero yo no me voy a echar, voy a luchar hasta el final, quiero quedarme en el Dépor. El día que no siga querré que el equipo gane", explicó Idiakez en sala de prensa. Además, fue pregutado sobre si la aun ganando podría comprender un despido, a lo que respondió con cierta ironía: "¿Ganando? Sería una novedad. Si pasa me llamas y te lo cuento".

Idiakez también explicó que no necesita "que nadie salga a respaldarme" después de los resultados: "Tanto Fernando como el presidente han estado muy cerca de mí en todo momento. No tengo ninguna queja. Si me voy a casa me iré con la conciencia tranquila y una pena muy grande. Estoy haciendo todo lo que puedo".

El entrenador donostiarra ha vivido una de las semanas más complicadas desde que está al cargo del club, mantiendo largas charlas con algunos de los pesos pesados del equipo en los primeros días tras la derrota. "Lo que me transmiten los futbolistas es que son humanos. Y el humano duda y tiene miedo y tiene una voz en la cabeza que tiene pensamientos negativos. El 80% de los pensamientos del ser humano son negativos", explicó Idiakez. Además, focalizó, al ser preguntado por ello, en la conversación que mantuvo el lunes con Lucas Pérez: "Muy positivo, es una persona que dice lo que piensa y bueno a mí me gusta decir lo que pienso y decírselo a la cara. Estoy convencido de que vamos a sacar el partido todos. Lucas es el primero que sufre".

El empate frente al Sestao River en casa supuso una gran desilusión y decepción en la afición deportivista. El técnico habló de qué pasó tras dos buenas actuaciones frente a Tenerife y Barcelona: "El domingo sentí por primera vez en Riazor que bajábamos los brazos. Fue una evidencia el colapso en Irún, pero en casa no había pasado. El día del Celta B el equipo estuvo hasta el final. El otro día es verdad que hice autocrítica y pude desequilibrar o tomar alguna decisión que no ayudó. Pero no es abandono, el futbolista se bloquea, pero no es no querer, es no poder. Veníamos de Barcelona que quisieron mucho y Tenerife que querían mucho. Cuando vas al límite a veces necesitas soltarte y bajas un poquito el nivel. Aquí no puedes. Estamos en el Dépor, un lugar con la exigencia que es, primero yo y luego los futbolistas".

De cara al partido ante el Arenteiro, Idiakez remarcó en varias ocasiones que deben respetar al rival y no confiarse o pensar que pueden ganar con facilidad. "Se trata de humildad a veces también. Tenemos mejora. Trato de convencer a los chicos de que el domingo el Arenteiro es un equipo que tiene ilusión y está haciendo una grandísima temporada. Parece que tenemos que pasar por encima a los rivales y nos pesa cuando no pasa", comenzó a explicar el técnico easonense. A lo que añadió que , primero, deben "respetar mucho" al rival: "Tiene su nivel y está haciendo fenomenalmente las cosas. Ha firmado a algunos jugadores, sobre todo a final de mercado, que están teniendo un rendimiento altísimo. Al final en su casa se sienten fuertes. El primer paso es respetarles. Si lo hacemos e igualamos su ilusión espero que podamos imponer el fútbol".

Además, Idiakez habló de cómo se ha sentido a nivel personal en una semana muy complicada: "Intentando mantener el equilibrio. Somos humanos. Yo me cuido mucho, estamos muy al borde, cuando estás tan expuesto públicamente puedes sufrir. Hago un esfuerzo por mantenerme equilibrado y que vean una persona entera. He tenido una vida con muchos golpes. Me han pasado muchas cosas, la vida es eso, un valor en la vida es luchar y yo lucho por algo que quiero. Intento transmitir eso. Y sobre todo me centro en el trabajo. Si algún día alguien decide que no sigo en el Dépor, poder pensar que hice lo que pude".