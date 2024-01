A la búsqueda de un extremo diestro, de un delantero y de un lateral izquierdo, el Deportivo suma la caza de un portero sub 23. La dirección deportiva quiere reforzar esa zona con una apuesta de futuro que ha rastreado y que le convence y empezará a moverse en el mercado en las próximas fechas para incorporarlo al Deportivo. De fructificar las gestiones la próxima semana, a Ian Mackay le han comunicado que tendría que marcharse para hacer hueco y liberar así una de las preciadas fichas sénior de las que tanto ansía disponer el Deportivo. Este movimiento liberaría así una de esas plazas para la dirección deportiva, que la utilizaría para el resto de incorporaciones.

El Deportivo se lo hizo saber al guardameta coruñés en la segunda reunión de este tipo que ha tenido con él desde la vuelta de vacaciones de Navidad. En la primera, la semana pasada antes del final de 2023, su hipotética salida del club de su vida se circunscribía a un problema con las fichas, ahora aduce la entidad blanquiazul también que pretende hacer una apuesta de futuro en esa posición.

La idea del Dépor no está exenta de condicionantes, pero es clara su hoja de ruta. Eso sí, no será sencilla la salida de Ian Mackay, más allá del componente emocional que supone prescindir de un capitán, canterano e hijo pródigo, porque tiene contrato hasta el 30 de junio de 2024 y está muy asentado en A Coruña.

Su primera idea es seguir en el Dépor, club al que volvió tras jugar en Segunda División y con ofertas del fútbol profesional. Si deciden rescindirle antes de que acabe el mes de enero, el desembolso no será menor para las arcas coruñesas, ya tensionadas por los traspasos que les piden en cada negociación y por las bajas que han tenido que dar en los últimos tiempos. La última, la de Isi Gómez el pasado verano.

Más frentes

La salida de Mackay no es, ni mucho menos, el único frente abierto. El Dépor ya le comunicó, también antes del final de 2023, a Berto Cayarga y Pablo Valcarce que existía la posibilidad de que tuviesen que buscarse una salida ante la necesidad de hacer hueco a los refuerzos que vendrán. Ya antes del parón, Imanol Idiakez había avisado de sus preferencias al desplazarlos recurrentemente de sus alineaciones y sus cambios y el regreso de la competición no ha cambiado nada para ellos. No saltaron al terreno de juego ante la Real Sociedad B y alguno ni calentó en la banda.

Los dos jugadores ya se muestran abiertos a buscar nuevos horizontes, a pesar de que la negociación para su adiós es más complicada porque ambos finalizan su vinculación con el Deportivo el 30 de junio de 2025. Cayarga valora buscar una salida porque el panorama es el del estar unos meses sin jugar con la evidente falta de confianza que ya se ha visto en su juego. El adiós de Pablo Valcarce puede ser una operación de mayor maduración. Es un jugador que no ha respondido a las expectativas, pero que llegó con un gran cartel que no ha perdido del todo. Tras unas primeras semanas de confianza y de oportunidades, el técnico se las ha retirado.

A pesar de la fuerte apuesta económica que ha hecho el Dépor y de los 18 meses que aún tiene de contrato, si la situación acaba llegando a un punto de no retorno, el jugador está abierto a acordar una salida. El mercado dictará también su futuro en las próximas semanas y la forma en la que podría cristalizar la ruptura. También la evolución de la situación del Deportivo y del propio Idiakez en el cargo marcarán alguno de los pasos a seguir con el jugador. El asturiano y el berciano son los grandes candidatos a hacer hueco para la llegada de refuerzos.