Hace exactamente dos años, Alberto Benito emprendía el mismo camino que el autobús del Deportivo realizará este fin de semana. De Riazor al Reino de León, aunque, en su caso, tras un paso fugaz por A Coruña, donde solo disputó tres partidos ante la irrupción de Álvaro Trilli. Desde entonces la situación de ambos ha cambiado mucho. Tras un año en blanco, el lateral diestro asegura que vuelve “a disfrutar del fútbol” en el Reus FC Reddis, de la Tercera catalana, mientras ve asombrado como los blanquiazules siguen atascados en Primera RFEF.

Cuando se fue, el ascenso estaba encaminado. Pero todo se torció. “Recuerdo que estábamos a nueve u once puntos, el Racing estaba alejado, no me lo esperaba para nada, pero esta es una plaza complicada, el fútbol va así”, explica sobre un segundo tramo en el que todo se vino abajo. Él se marchó a la Cultural y Deportiva Leonesa, el rival de este domingo del Dépor. “Cuando llegué estaba todo nevado, era por estas fechas, en Reyes. Hacía muchísimo frío, pero en el estadio la afición apretaba, y eso que ahora que van mejor se ve que va más gente”. Advierte que habrá un “gran ambiente” entre dos equipos que pelean por objetivos parecidos.

Sin embargo, en el caso blanquiazul cree que la necesidad es distinta. Casi imperiosa. “Está claro que el Dépor tiene más presión. No tiene que estar en esa categoría. Cada semana está obligado a ganar, pero es lógico, el presupuesto, plantilla, club, ciudad… El que firma ahí sabe a dónde va”, describe Benito, quien lo compara con otros clubes en los que militó, como el Real Zaragoza: “El Dépor tiene que ser el mejor en esta categoría siempre”.

Es habitual que cada año el conjunto coruñés firme a jugadores que, por una u otra razón, no alcanzan el nivel esperado. Alberto Benito considera que la presión sí puede cambiar el rendimiento, pero es algo que el futbolista sabe desde el momento en el que estampa su firma. “Es obvio que afecta, pero eso va con el jugador y con la ficha, así de claro lo hablamos, cuando firmas por el Dépor no es como si fichas, con todo el respeto, por un Linares, por poner un ejemplo. Por expectativas, por lo que cobras, el rendimiento que esperan de ti...”, señala. A lo que añade que un buen rendimiento en A Coruña te puede “abrir puertas” en un escalón superior del fútbol nacional. “Si lo haces bien aquí, lo siguiente ya es de otro nivel. Eso tiene que ir con que si firmas en esos clubes, ya sabes a qué te expones”, relata.

Alberto Benito destaca también el crecimiento de una categoría en la que hay “mucho nivel” y todos los partidos son sumamente igualados: “La diferencia no es tan alta como años atrás”. Prueba de ello es ver al Villarreal caer en el Reina Sofía o a Lucas Pérez atragantarse con el gol. El lateral diestro tarraconense aprovecha para rendirse al delantero, que cree que ha vivido una sequía “puntual”: “Por lo que hizo, con el nivel que tenía en Primera División, como si está tres años sin meter un gol. Es todo lo que te da más allá de eso, su propia presencia en el campo ya importa. Él impone a las defensas”. A lo que añade con admiración que ese “esfuerzo” por el equipo de su corazón “casi nadie lo hubiera hecho”.