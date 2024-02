Idiakez: “El equipo cree en lo que hace y se demuestra cada semana”

Apareció Imanol Idiakez con la serenidad que da un 0-4 y con la tranquilidad del que gana por costumbre. Esa sensación más tendida no significa que no disfrute del momento, de ese 18 de 18, pero le da poso para analizar el mérito que tiene su equipo por el partido que ha realizado y por la trayectoria que lleva. “El Dépor cree en lo que hace y lo demuestra cada semana. Hicimos otro gran partido y todo eso nos refuerza”, avanzaba sin restar importancia a lo logrado, a pesar de la soltura del resultado. Otra goleada que empiezan a convertirse en costumbre. “Los demás también juegan, aunque cuando ganas tan holgado, no lo pueda parecer. Osasuna tiene un buen equipo, que pone aprietos a los rivales. Veremos a algunos de estos chavales jugando en Primera. El día a día del equipo desde Irún es muy bueno. Lo que ha pasado hoy es un reflejo de lo que ocurre en los entrenamientos”, refrenda el entrenador, quien quiso tener un detalle también con los suplentes que se quedaron sin tener minutos en Tajonar.

A Idiakez no le asusta la palabra ascenso, pero no desea que un entorno eufórico pueda distraer a un equipo que lo ha pasado muy mal y que durante algunas semanas estuvo perdido. De nuevo, serenidad. “Hay que disfrutar dos días de esta victoria y preparar el partido ante el Lugo. Es nuestro camino desde hace semanas y no nos vamos desviar de él”, reafirmaba sin tener miedo a hablar del premio mayor: una subida de categoría. “Ojalá que pase, que no dé miedo (decirlo). Son ocho (victorias) de nueve también. Es una dinamica importante que hace que ahí dentro haya confianza. Queda mucho y no será fácil. ¿Tiene el equipo planta de ascenso? Tiene planta de que vamos a preparar el partido del Lugo como si fuera otra final”, insistía.

Uno de los protagonistas del partido fue, sin duda, Iván Barbero, quien logró tres goles que le pusieron el triunfo en bandeja al Deportivo. El técnico vasco no evitó elogiarle y mirar al pasado para reconocer todo lo que le echó de menos. “Con lo que pasamos sin él... Y que haga tres goles en un partido especial para él. Es el punto y final a su lesión. Se lo merece por todo lo que ha trabajado durante este tiempo”, apuntaba.

La única novedad en el once fue la presencia de Dani Barcia por lesionado Pablo Martínez en el centro de la defensa. El técnico, como es habitual cada vez que juega por la sanción o lesión de algún compañero, quedó encantado con el rendimiento del canterano: “Dani Barcia ha estado extraordinario. Tenemos toda la confianza (en él). Hablamos de un jugador de futuro, pero en realidad tiene mucho presente”.

No se libró el Dépor de algún percance físico, en este caso una indisposición de Balenziaga que le llevó a tener que hacer un cambio en la primera parte. Salía un lateral, pero no entraba ninguno de los dos que tenía en el banquillo. Así lo justificaba. “Se levantó indispuesto y no estaba bien, lo valoramos (alinearlo o no) hasta la hora del partido. De la siesta se levantó mejor, pero al empezar el partido ya empeoró y pidió cambio”, relataba y profundizaba en su decisión táctica: “Ante la Ponferradina ya hicimos el mismo dibujo (táctico) con Ximo dando altura. Es diferente lo que da Paris, Jaime o Iano. Tomé esa decisión y salió bien”, se congratulaba.