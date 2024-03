Idiakez: "Mella y Yeremay nos emocionan a todos"

Imanol Idiakez tiene dos auténticas joyas en su plantilla. Dos talentos diferenciales que ya llaman la atención más allá del Puente Pasaje y de quienes no teme tener una dependencia directa. Se han ganado ser indiscutibles: "Son dos futbolistas muy buenos y jóvenes. Es normal que ilusionen a la gente. Además son muy vistosos. Nos emocionan a todos porque el fútbol es emoción. Tenemos la suerte que están con nosotros, son jóvenes y tienen que crecer. Van a tener días malos y buenos, pero creo que su progresión es evidente. Yeremay es el primer año que tiene realmente un papel protagonista. Mella no podemos olvidar que es juvenil. Está repitiendo partidos en el primer equipo. Es una fortuna, hay que darles el valor a ellos mismos, a su trabajo".

El zurdo ha tenido preocupada a la parroquia deportivista tras llevarse un golpe en la rodilla en un entrenamiento. Idiakez, antes del partido ante el Lugo, repasó el parte de bajas, aunque cuenta con que pueda llegar: "Tenemos a Pablo Martínez que no va a llegar y a Salva que lo veo muy difícil también. A Mella lo estamos cuidando para que llegue. Creo que va a llegar. Diego (Villares) tiene una molestia de un golpe también, pero quedan dos días y lo lógico es que ambos puedan estar". A lo que añadió que en el caso del canterano de Espasende, no le preocupa que pueda perder ritmo por solo unos días: "Es un golpe. Un futbolista profesional no pierde su estado de forma por tres días, otra cosa es que suceda de manera continuada. Si se recupera del golpe, estará a disposición".

El conjunto coruñés cuenta con varias alternativas para la banda e Idiakez explicó qué le ofrece cada jugador: "Los tres son diferentes. David se nos sujeta abierto mucho y tenemos ahí una posibilidad de jugar tanto pie como espacio y atacar última línea; Davo tiene capacidad desde la conducción y es brillante al espacio, se nos mete entre lateral central y atacando espaldas nos da muchísimas posibilidades. Quintero es un jugador mixto, tienda más al pie y a partir de ahí más conducciones y asociaciones. Berto nos da muchísimo trabajo, sin pelota nos da más solvencia que los demás. Creo que son todos solventes y tengo la suerte de tener a disposición jugadores que nos pueden ofrecer opciones diferentes".

Otro nombre individual del que habló fue de Dani Barcia. El zaguero será titular el domingo y el propio Idiakez anticipó que repetiría al lado de Pablo Vázquez: "Está en crecimiento. Es un futbolista joven. Como todos los jugadores con talento necesita sus partidos y sus minutos para afianzarse. Es un chico con un día a día muy bueno y una mejora continua. Está teniendo un rendimiento muy alto. Unido a sus propias condiciones es lo que estamos encontrando. Los chicos jóvenes de vez en cuando hacen un partido bueno y a veces uno malo, es parte del proceso, lo tenemos que aceptar".

El Deportivo está en racha y en el ambiente se respira optimismo y felicidad. Seis victorias consecutivas han servido para reengancharse a la pelea por la primera posición y situarse ahora a un punto de la Ponferradina. Sin embargo, Imanol Idiakez solo mira a lo propio y no le preocupa en absoluto lo que suceda alrededor: "No nos interesa lo que hagan los demás. No nos importa. Nos importa el Deportivo, el domingo, derbi, campo lleno, la gente ilusionada… si lo sacamos adelante nos ayudará".

Idiakez explicó también qué espera del partido ante el Lugo. Un enfrentamiento que espera que sea muy igualado: "Están en una buena dinámica. Cambiaron de entrenador pero después de ganar en Teruel. Llevan varios resultados positivos e hicieron un buen partido la jornada pasada. Sabemos un poco la idea del nuevo entrenador o que van a intentar. A partir de ahí vamos a preparar el partido intentando centrarnos en nosotros y haciendo los ajustes necesarios. Todavía opciones de volver a Segunda División. Tiene una plantilla confeccionada para ello. Le ha costado y está intentando engancharse. Va a ser un partido de dificultad. Ha fichado a un jugador como Fran Mérida en invierno y va a ser un rival de mucho nivel. Necesitamos nuestra mejor versión".