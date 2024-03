Riazor, fortín para proteger el liderato

El Deportivo tiene el oro en su mano y toda la competición está a la caza de la posesión más preciada: un puesto directo al cielo. El conjunto blanquiazul, líder del grupo con 51 puntos, recibe este sábado al Sabadell. Una visita que conllevará más de una trampa que deberá sortear para sostener lo que tanto le ha costado alcanzar. En frente, un viejo conocido: Óscar Cano y su cuadro arlequinado. Una escuadra muy mejorada desde que el técnico granadino recaló en la Nova Creu Alta y diferente a la del partido de ida. Ya fuera del descenso, los catalanes viajan a A Coruña a intentar estropear la racha blanquiazul. Ocho encuentros sin perder y pleno de victorias como local desde el diez de diciembre sostienen el relato y la fe deportivista.

El Deportivo pone fin a varios meses de domingos en un encuentro que será, otra vez, una fiesta para la afición. Prácticamente se han agotado las entradas para el choque y se volverá a rozar el lleno en una tarde que todas las partes quieren hacer idílica. “Somos 12”, exclamó Idiakez, ya sin calificativos para su hinchada.

David Mella y Lucas Pérez estarán en el once titular después de pasar una semana entre algodones. No habrá, por tanto, cambios en una alineación que la grada ya se conoce de carrerilla. Aunque, eso sí, Idiakez incidió en la previa en mejorar algunos aspectos en salida de balón tras el encuentro ante el Nástic. Ahí tendrá mucho que decir el rival: un Sabadell que sabe asfixiar con una presión organizada y que no tendrá miedo ante la magnitud de Riazor. Los visitantes tendrán la importante baja de Vladyslav Kopotun, delantero de gran envergadura que cumple ciclo de tarjetas amarillas. En su lugar podría entrar Moyano, un mediapunta, otorgando a Baselga un papel más protagonista en los metros finales y protegiendo más la medular para evitar pérdidas en zonas peligrosas. Su gran arma: los contragolpes y el robo de balón en los primeros pases del rival, algo que deberá vigilar el Dépor en sus inicios desde los pies de Parreño.

Para el conjunto que dirige Imanol Idiakez el encuentro pasa por volver a mostrar la imagen arrolladora de semanas pasadas. Liberar a Mella y Yeremay en los metros finales para que puedan encarar en uno para uno, y encontrar a Lucas con más libertad entre líneas. En un partido de ida y vuelta, el Deportivo tiene más oportunidades de ganar. Aunque el Sabadell, siempre bien organizado y con una estructura que varía entre el 4-4-2 y el 5-3-2 en algunas fases del partido, no concederá facilidades.

La próxima jornada Mella estará con la selección sub 19, por lo que el Dépor también debe vigilar a sus apercibidos. Yeremay, Lucas y Ximo están a una de cumplir ciclo.