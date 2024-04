Balenziaga: "No sé si podremos contar con Lucas, nos va a llevar al objetivo"

Es una semana de emociones para Mikel Balenziaga. El lateral vasco llegó este año procedente del Athletic Club, el equipo de su vida, y en más de una ocasión comentó que a su salida de San Mamés se quedó con una "espinita clavada".Nunca logró la Copa del Rey y ahora los leones podrán hacerse con ella en la final ante el Mallorca: "Es una semana ilusionante para mí por la Copa del Athletic y el partido del domingo en Riazor", explicó. Una semana en la que todavía es interrogante la participación de Lucas Pérez. El de Zumarraga no sacó de dudas a la parroquia coruiñesa: "No sé si podremos contar con él o no, ojalá esté". A lo que añadió que es una figura clave: "Sabemos que es nuestro líder, desde el principio así lo ha sido, él nos va a llevar al objetivo".

No obstante, Balenziaga demostró en sala de prensa antes del primer entrenamiento de la semana una confianz total en el grupo. Aunque haya ausencias, hay más jugadores para sacar los partidos adelante: "En los últimos partidos hemos demostrado que teniendo bajas hemos dado la cara. Los jugadores que menos minutos tenían no es que hayan cumplido, es que han sido muy importantes y han hecho grandes partidos".

El lateral vasco considera que parte del ascenso pasa indudablemente por Riazor. Quedan cinco partidos y el Dépor solo jugará tres lejos de su feudo: "Sabemos que los puntos de Riazor hay que sacarlos. Quedan ocho partidos y cinco en Riazor. Eso para nosotros es una ventaja. Pasa por ahí, por ir sacando puntos tanto en casa como fuera. Ir partido a partido como hasta ahora y a ver si haciendo las cosas como las estamos haciendo conseguimos el premio".

Este fin de semana reciben a Unionistas de Salamanca. Un equipo muy peligroso que llega en una gran dinámica: "Es un equipo que viene en una muy buena racha, haciendo las cosas bien como se ve en la clasificación. Vamos a volver a tener un partido complicado, pero es en Riazor. Todos preferimos jugar en casa. Después de ganar fuera tenemos con ganas de que llegue ese partido".