Idiakez: “Sabemos las matemáticas, será un partido grande, ojalá conseguirlo”

Lo celebró el banquillo, el equipo y la grada. La victoria del Deportivo deja el ascenso a una victoria, de ganar la próxima semana ante el Barça Atlétic, pero Imanol Idiakez, en medio de la euforia, trató de mantener cierta calma. “Sabemos cuáles son las matemáticas. Queremos recuperar, saborear la victoria y analizar para mejorar de cara al domingo. Será un partido grande y ojalá lo podamos conseguir”, explicó el técnico vasco tras una victoria “de mucho mérito”.

No fue un partido sencillo para el Deportivo. Se resolvió en la segunda parte y tras pocas ocasiones. Después de un penalti que el entrenador easonense no volvió a ver porque lo importante era celebrar. Una pena máxima que, eso sí, nace de la calidad individual de los jugadores de ataque. Ahí los coruñeses tienen su gran diferencia: “Nosotros siempre tenemos en la cabeza que esté como esté (de atascado el encuentro) tenemos gente arriba desequilibrante que puede cambiar el sino del partido. Aunque esté cerrado, una acción de los de arriba puede decidir el duelo. No puedo decir si es o no (el penalti). Llevamos semanas aguantando el empujón del Barça y nos comportamos como un señor equipo”.

Idiakez también quiso destacar el trabajo de todos los jugadores por lo difícil del encuentro vivido en Las Llanas. Un duelo a vida o muerte. En especial el de algunos jugadores que llegaron al encuentro enfermos: “El partido de Jaime fue espectacular. El compromiso; la línea; Villares, que estaba con un proceso vírico y no sabíamos si llegaría; Lucas, que también estaba con una medio gripe; y, sobre todo, el compromiso del vestuario, cómo estaba la gente en el banquillo... Es un orgullo”.

El director técnico blanquiazul explicó que él desde el banquillo lo vivió desde la calma porque tienen que “estar tranquilos” y “lúcidos” para aportar su granito de arena desde el lateral.

El 1-0, desde el punto de penalti, sirvió para resolver un encuentro muy “difícil” por todo el contexto. “Aquí desde diciembre no había ganado nadie. Es un campo que nos cuesta más por las dimensiones y por cómo estaba. El equipo hizo un trabajo muy bueno. Es una victoria de grupo. Fuera de casa toda la temporada estamos siendo un equipo muy solvente”, explicó el entrenador easonense.

Imanol Idiakez también analizó una segunda parte en la que cree que el equipo tuvo “más situaciones que el penalti”: “Es un equipo que está muy bien trabajado y nos lo puso complicado. Hizo una temporada de menos a más. Me quedo muy contento por el trabajo del equipo. Permitimos muy poco a un rival que aquí hace sufrir mucho. Sufrimos, pero sin conceder prácticamente nada”.

Además, el vasco indicó que el viento perjudicó a los visitantes: “Varió un poco y se nos puso un poco mal. Nos tuvimos que juntar y lo interpretamos bien”. De los cambios, señaló que Mikel Balenziaga fue sustituido por molestias en un gemelo.

El entrenador blanquiazul quiso dar la “enhorabuena” a los equipos de la casa después de los triunfos ligueros en un sábado triunfal del Juvenil A y el Cadete A: “Sabemos la gente que trabaja en Abegondo, es una de nuestras bases. Mañana que se salve el Fabril. Ya lo decimos muchas veces: tenemos en Abegondo un tesoro”.