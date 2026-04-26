Así fue la revisión del penalti de Quagliata en el Burgos-Dépor: "Golpea de manera temeraria"

El empate entre el Deportivo y el Burgos en El Plantío estuvo marcado por la señalización de un polémico penalti de Giacomo Quagliata sobre David González. En directo, el colegiado de la contienda, Andrés Fuentes Molina, del colegio valenciano, no señaló nada, pero fue advertido para revisar la imagen por el encargado del AVAR, Luis Mario Milla Alvendiz, trencilla almeriense, quien considera que el italiano "impacta en la cara" del atacante.

Coría el minuto 38 de partido cuando, en un lance aéreo, Giacomo Quagliata contacta con los brazos en la cara de un oponente. En la jugada, el italiano salta antes y, en el gesto natural del impulso, eleva los codos. Ya suspendido en el aire, aparece David González, sin posibilidad de alcanzar la pelota, que choca con el zaguero.

En un primer momento el colegiado del partido, el valenciano Fuentes Molina, no decretó nada. Sin embargo, desde la sala AVAR fue llamado para revisar la acción, que posteriormente supondría el 1-1 definitivo, costándole al Dépor dos puntos en la pelea por el ascenso.

El VAR en el Burgos-Dépor / Fernando Fernandez

Así fue la revisión del penalti a favor del Burgos ante el Deportivo

La RFEF hizo pública la comunicación entre Milla Alvendiz, encargado del VAR, y el trencilla de campo. "Obsevamos que el defensa antes de golpear el balón, impacta con el brazo en la cara del dorsal número 6 atacante", señalan desde Las Rozas.

Fuentes Molina, tras ver las imagenes, da la razón a su compañero: "Efectivamente, como comentas, observo cómo golpea con el brazo de manera temeraria en el cuello del contrario, cometiendo penalti".

Posteriormente, el trencilla valenciano decide "sancionar el penalti" y "amonestar al jugador del Dépor", antes de señalar la decisión final.

El Deportivo mostró su enfado tras acabar el partido

Una de las imágenes del encuentro se produjo a posteriori. La entidad blanquiazul realizó su zona mixta con los jugadores fuera de las instalaciones de El Plantío, junto al autobús del club, y no junto a las pantallas de publicidad de LaLiga. Fue una protesta simbólica al sentirse perjudicados por el arbitaje en Burgos. Consideran que también pudo haber una roja directa a Curro por un pisotón sobre Adrià Altimira que no fue revisado.

Antonio Hidalgo, tras el encuentro, expresó que no comprendía los criterios que se seguían desde el VAR. "No tenemos clara la interpretación del VAR, cuándo te tiene que llamar y cuándo no», reflexionó el técnico catalán.

Noticias relacionadas

«El empate nos deja un sabor agridulce, sobre todo por cómo ha sido. No depende de nosotros», reflexionó Diego Villares delante del autobús del Deportivo al término del partido contra el Burgos. El club trasladó la zona mixta al exterior del estadio debido al enfado por la decisión arbitral que repercutió en el resultado. El capitán se mordió la lengua al hablar del penalti que sirvió para el empate del conjunto burgalés. «El equipo hizo un buen trabajo adelantándose. El gol llega en las condiciones que llega. En la segunda parte, ellos apretaron, pero nosotros tuvimos esos tiros de Escudero y esos centros», comentó. Reiteró que la acción de Quagliata «no es penalti en la vida». «No nos queda claro por qué el VAR llama al árbitro, sobre todo, si decía que era interpretable», lamentó.