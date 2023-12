El consejo de Ence refrendó ayer “la apuesta de la compañía por la competitividad, el crecimiento y la diversificación de sus líneas de negocio para el período 2024-2028, avanzando en la mejora continua de su eficiencia”, según informó en un comunicado. En el caso de A Coruña, el consejo reafirmó su intención de ejecutar su proyecto de “bioplanta para la producción de fibra recuperada y blanqueada en As Pontes, un proyecto que, al no necesitar madera, no exigirá un aumento de la superficie de eucalipto en Galicia, y que incluirá una planta piloto para el reciclado de fibras textiles”. La empresa añadió que mantiene su apuesta por la descabornización Ence seguirá descarbonizando y por el desarrollo de “una plataforma ibérica de comercialización de biomasa, para abastecer a sus plantas, tanto eléctricas (Magnon Green Energy) como térmicas (Magnon Servicios Energéticos), y a terceros. Esto permitirá, además, que el grupo esté preparado para atender, en el futuro, a la industria de los biocombustibles. Al mismo tiempo, continuará adelante con sus líneas de negocio de biometano (Ence Biogas), calor industrial renovable (Magnon Servicios Energéticos) y energía fotovoltaica”.

Por otra parte, la compañía, con el aval judicial del Tribunal Supremo en la mano para continuar en Pontevedra hasta 2073, presentará en el primer trimestre de 2024 su Plan Estratégico para esta fábrica, si bien ya ha comenzado a apuntar algunas propuestas para este periodo. Hace unos días anunció mejoras en el apartado de la recepción de madera, la materia prima básica para su producción. Ayer se apuntó que elaborará en Pontevedra, al igual que en su planta asturiana de Navia, envases de celulosa moldeada, sustitutivos del plástico. Sin profundizar todavía en sus planes concretos para la fábrica de Lourizán, ya que se harán públicos el próximo año, Ence sí insiste en que “este marco estratégico contempla importantes inversiones de futuro en la biofábrica de la empresa en Pontevedra, para avanzar en su competitividad, así como para mejorar y diversificar su mix de productos, garantizando que Ence Pontevedra se sitúe a la vanguardia, generando empleo y riqueza sostenibles en el entorno”. Lo hace con la garantía de que su concesión de Costas estará vigente al menos 50 años más ya que se otorga escaso recorrido a los recursos que plantea el Concello ante el Tribunal Constitucional contra esa prórroga. En el comunicado de ayer se apunta que “la compañía seguirá creciendo en Pontevedra y Navia en la diversificación de los productos celulósicos, a través de Ence Advanced (línea de productos con alto margen) y de un novedoso proyecto para producir envases de celulosa moldeada, sustitutivos de los envases plásticos”.