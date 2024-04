El BBVA gana un 19% más y prevé dos años de máximos históricos de beneficio

El cada vez más cercano inicio del ciclo de bajadas de los tipos de interés de referencia no pasa factura al presente ni al futuro más inmediato del BBVA. El segundo banco español ganó 2.200 millones de euros entre enero y marzo, un 19,1% más que en el mismo periodo del año pasado pese a pagar 285 millones del impuesto a la banca, un 36% más. Además, su consejero delegado, Onur Genç, ha concretado que prevé que el beneficio del conjunto de 2024 supere en “un doble dígito” los 8.019 millones de 2023, la cifra más elevada desde su fundación en 1857. Es decir, será al menos un 10% superior, con lo que alcanzará los 8.820,9 millones como poco. Y el de 2025 será “aún mejor”. Pese a ello, las acciones del banco caen más de un 2% a media día en bolsa.

A pesar de que el impuesto no ha impedido un nuevo aumento del beneficio, el ejecutivo turco ha vuelto a criticar el gravamen: “España necesita crecimiento y para crecer necesita inversión, especialmente privada. Poner este tipo de impuestos limita la capacidad de los bancos para canalizar más inversión a la economía y por tanto no es bueno para España”. En este punto y a preguntas de la prensa, ha hecho una llamada a la estabilidad tras las dudas del presidente del Gobierno sobre su continuidad de los últimos días. “Al crecimiento no le gusta la incertidumbre en general, así que es importante que las incertidumbres se resuelvan tan pronto como sea posible y que haya menos incertidumbre en el panorama económico”.

Los analistas dan por sentado que 2024 será un buen año para los bancos, pero tienen más dudas sobre sus resultados de 2025 dado que los bancos centrales han anticipado que, salvo sorpresa negativa de la inflación, comenzarán a bajar los tipos de referencia a partir del verano, lo que perjudica el rendimiento que la banca obtiene por el crédito. En respuesta, las entidades que están presentando estos días sus cuentas del primer trimestre están tratando de convencerles de que seguirán mejorando el año que viene pese a la relajación de la política monetaria. No es habitual que adelanten guías sobre el próximo ejercicio con tanta antelación, pero no han dudado en hacerlo.

La mejora del resultado del banco hasta marzo fue fruto principalmente de la subida de los ingresos básicos (15,4%) gracias al aumento del crédito (7%) y a la desigual traslación del elevado nivel de los tipos. En España, el coste medio de los créditos de sus clientes ha subido en un año del 3,11% al 4,35%, mientras que el tipo pagado por los depósitos ha pasado del 0,37% al 0,91%, con lo que el diferencial a favor de la entidad ha aumentado del 2,75% al 3,44%.

