A candidata do BNG á presidencia dá Xunta, Ana Pontón, asumiu este mércores un programa de dez compromisos de Goberno para "cambiar ou rumbo" da comunidade e lograr "a maior transformación e ou maior avance de Galiza en 40 anos". Foi nun acto "no corazón" de Santiago de Compostela, a Praza do Obradoiro, onde apuntou que Galicia está "nun momento decisivo" no que "o cambio é imparable". A cidadanía, dixo, "está en disposición de abrir un tempo novo, a facer historia dando a Galicia, por primeira vez, unha muller presidenta coas mans libres".

O "cambio histórico" que expón o BNG require de "un programa de goberno ambicioso", con "proxectos estratéxicos e transformadores que permitan construír sobre bases sólidas unha Galicia con futuro", dixo Pontón, que aposta por unha Galicia "forte, viva, próspera, na que vivir e traballar, con benestar social", con base científica, verde e inclusiva. "Son consciente de que non vai ser fácil, pero síntome con forzas, con experiencia e con enorme ilusión para asumir o reto", dixo Ana Pontón, que ve "un desexo colectivo de empezar unha nova etapa chea de vitalidade, de dinamismo, de confianza e de entusiasmo colectivo" ao redor da "gran causa común do benestar, da prosperidade e do futuro dos galegos".

Dez compromisos

Durante o acto, a portavoz nacional do BNG enumerou os seus dez compromisos de Goberno se accede á presidencia da Xunta, en ámbitos como os servizos públicos e a sanidade, o emprego, a conciliación, a lingua, o autogoberno, o medio ambiente ou a investigación. En concreto, comprometeuse a reforzar os servizos públicos, indicando que o acceso á educación, sanidade, coidados e conciliación é "garantía dunha sociedade máis xusta e igualitaria". "Quero ser a presidenta que blinde os servizos públicos", dixo Pontón, que prometeu un plan de choque para a mellora de Atención Primaria con 200 millóns de euros anuais e dedicar ao final de lexislatura a este ámbito o 25% do total do orzamento sanitario.

No ámbito sanitario, comprometeuse a reducir listas de espera e poñer en marcha un plan galego de saúde mental e prevención do suicidio, con psicólogos clínicos nos centros. En educación, comprometeuse a aprobar a gratuidade universal dos libros de texto "no primeiro Consello de la Xunta" que se celebre e a garantir o servizo de comedor e transporte a todo o alumnado en ensino obrigatorio, así como a crear 1.000 prazas públicas de Educación Infantil 0-3 ao ano. Para as persoas maiores, comprometeuse a un "novo modelo" no que "a residencia sexa o último recurso", duplicando o servizo de asistencia no fogar e os centros de día, "como mínimo un por comarca".

Paralelamente, apostou por "poñer Galicia a producir e xerar emprego de calidade" coa posta en marcha dun plan de fomento da actividade tecnolóxica e industrial para incrementar en 8 puntos o peso da industria no PIB e xerar 12.000 postos de traballo en sectores estratéxicos ata 2030. No primeiro ano de mandato, dixo Pontón, impulsará un programa de inserción e experiencia laboral para mozos menores de 30 anos coa creación de 3.000 postos en colaboración con concellos e terceiro sector.

A candidata do BNG comprometeuse tamén a "mobilizar 100.000 hectáreas de superficie agraria útil", primando a produción en ecolóxico e a gandería en extensivo; e a "coidar do mar", poñendo en marcha un plan de protección e rexeneración das rías. O terceiro compromiso de Pontón é unha "aposta pola ciencia e a innovación", para o que promoverá "un pacto galego pola ciencia" co obxectivo de alcanzar un investimento do 3% do PIB e poñerá en marcha un "programa potente de retención e captación de talento".

Emerxencia climática, infraestruturas e autogoberno

Tamén dentro dos compromisos, Pontón mencionou a loita contra a emerxencia climática, con medidas como a creación dunha empresa pública de enerxía cunha tarifa galega, a aposta polas comunidades enerxéticas ou a aprobación, no primeiro ano de mandato, dun plan de descarbonización da administración pública. En quinto lugar, referiuse á necesidade de "incrementar o autogoberno", impulsando a transferencia a Galicia de "todas as competencias pendentes" no actual estatuto, como a AP-9 e a AP-53, tráfico, loita contra a contaminación, salvamento marítimo ou tren. A maiores, apostou por un "novo estatuto" que permita "ampliar" este autogoberno.

No ámbito da modernización de infraestruturas e vivenda, o BNG comprometeuse a traballar para "conseguir unha AP-9 galega, libre de peaxes", así como reclamar ao Goberno central "a modernización do ferrocarril". Pontón promoverá "a creación dun ente ferroviario propio" e a mellora das conexións por estrada, creando unha tarifa plana de transporte intermodal. Para a vivenda, Pontón comprometeuse a mobilizar vivenda baleira e duplicar as axudas ao alugueiro, especialmente entre a xente nova.

Unha sociedade "máis xusta"

En sétimo lugar, Pontón apostou por "avanzar nunha sociedade máis xusta, igualitaria e feminista". En concreto, comprometeuse a crear a Valedoría da Igualdade como "órgano de defensa das mulleres ante calquera discriminación no eido privado", especialmente o laboral, e a destinar máis recursos contra a violencia machista, ata o 1% do orzamento total a esta materia.

Ana Pontón comprometeuse a activar medidas para reducir a fenda salarial e a que queden fóra das axudas públicas aquelas empresas nas que quedase acreditado por sentenza que "discriminan as mulleres". A candidata nacionalista apostou por "promover un gran acordo nacional pola lingua galega", apoiar os creadores e "poñer a Galicia no mundo con voz propia", incrementando a cooperación ao desenvolvemento e a conexión con Portugal. Para isto último, Pontón impulsará o Plan da Galicia Atlántica e priorizará que haxa conexión de alta velocidade Vigo-O Porto en 2030, así como unha delegación de Galicia en Lisboa.

Por último, o décimo compromiso do BNG será o da rexeneración democrática e a defensa dos dereitos e liberdades. "Imos empezar por darlle á cidadanía deste país medios públicos ao seu servizo", dixo Pontón, que apostou tamén por "cumprir estritamente o regulamento" do Parlamento de Galicia e por defender "unha sociedade inclusiva, diversa e plural". "Tamén imos ser o Goberno que acabe coa discriminación na repartición de fondos públicos", dixo Pontón, "porque é a principal obrigación dun Goberno democrático".