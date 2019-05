Elecciones Municipales 2019 | Sigue en directo la jornada electoral en A Coruña, su comarca y Galicia

14.30 horas. Consulta la participación en tu ayuntamiento en las elecciones municipales



A Coruña: cae del 31,23% de 2015 al 31,02% de 2019

Abegondo: cae del 35,25% al 35,09%

Aranga: sube del 39,37% al 45,62%

Arteixo: cae del 28,26% al 26,28%

Bergondo: baja del 34,22% al 33,17%

Betanzos: desciende del 33% al 32,83%

Cambre: sube del 27,13% al 27,81%

Carral: sube del 33,97% al 40,35%

Cerceda: baja del 44,25% al 42,83%

Coirós: sube del 38,62% al 40,26%

Culleredo: aumenta del 27,61% a 28,30%

Curtis: se incrementa del 31,42% al 37,75%

Irixoa: se eleva del 40,82% al 44,34%

A Laracha: sube del 35,17% al 37,09%

Miño: descenso del 40,24% al 35,86%

Oleiros: sube del 27,67% al 29,77%

Oza-Cesuras: sube del 36,18% al 38,75%

Paderne: desciende del 39,13% al 37,61%

Sada: cae del 34,76% al 34,24%

Vilarmaior: descenso del 40,90% al 33,91%

Vilasantar: cae del 44,75% al 39,31%

Hai quen quere invalidar o teu voto hoxe cortando as papeletas da @mareatlantica para que o declaren nulo. Xa o denunciamos ante a Xunta Electoral de Xona pero, aínda así, estade atentas. pic.twitter.com/cuAesAWFay — Alberto Lema (@LemaAlberto) 26 de mayo de 2019

Los alcaldes de Abegondo, Bergondo, Betanzos y Cambre ejerciendo su derecho al voto.Así votó Pedro Armas, candidato en A Coruña de Alternativa dos Veciñosbajan en las Municipales y crecen en las Europeas respecto a 2015. En las primeras pasan del 31,23% al 29,67, con lo que desciende 1,56. Y en las segundas pasa del 22,93 al 29,89, con lo que sube poco menos de 7 puntos.Vota Ángel García Seoane, líder de Alternativa dos Veciños que se presenta a la relección en Oleiros.Más información de Ana RodríguezMarea Atlántica ha pedido a la junta electoral de zona que informe a todas las mesas electorales de la aparición de papeletas rajadas y que estas se tengan por válidas si estas se acaban depositando en las urnas. No es un hecho esporádico, según fuentes de la formación, se han detectado papeletas cortadas en el centro cívico de Santa Lucía, en el colegio Sal Lence, en la Tesorería General de la Seguridad Social y en el colegio Fernández Latorre. Tienen un corte por el medio, probablemente de un cúter, como ha denunciado en su twitter el concejal Alberto Lema.Momento en el que vota Inés Rey, candidata a la Alcaldía de los socialistas coruñeses.Más datos de las incidencias en A Coruña., nos informa Ana RodríguezMarea Atlántica ha denunciado ante la Junta Electoral de zona que han aparecido papeletas de sus candidaturas completamente rajadas, lo que podrían ocasionar votos nulos en el que caso de que algún votante las depositase en la urna. El primero en denunciarlo ha sido el concejal de Turismo y número cinco de la candidatura, Alberto Lema, en sus redes sociales con una imagen del papel manipulado, y pidió a sus votantes que estuviesen atentos.Las impresiones del alcalde

Xulio Ferreiro vota "con ilusión y optimismo"

El candidato de Marea Atlántica, Xulio Ferreiro, acudió a votar esta mañana al centro cívico de San Diego con "ilusión y con optimismo y con la idea de que en A Coruña tenemos una mayoría de progreso". Se mostró "convencido de que esa mayoría de progreso va a estar liderada por Marea Atlántica" y que revalidarán la Alcaldía. Quiso agradecer el trabajo voluntario de "docenas y docenas" de personas que en la campaña, "muy intensa y muy bonita", estuvieron "de sol a sol y sin dormir por las noches". Explicó que pasará el día en familia, que irá a comer con sus padres y que por la tarde bajará a la sede a seguir los resultados.

Votei con ilusión e optimismo pensando nas vindeiras xeracións e tamén nas que loitaron para que poidamos facelo. Participar é un dereito, hoxe e todos os días do ano #26M pic.twitter.com/wMIqDyoSbY — Xulio Ferreiro (@XulioFerreiro) 26 de mayo de 2019

O voto é un dereito democrático polo que moitas e moitos traballaron e loitaron. Votar para defender dereitos e liberdades. Votar para avanzar. Que ninguén quede na casa! pic.twitter.com/OvoYY8xY2K — Ana Pontón (@anaponton) 26 de mayo de 2019

É necesario implicarse especialmente hoxe, votando tamén ás #Europeas. De Europa veñen os condicionantes para o naval, o mar, o agro, os recortes.. Xogámonos moito: unha Europa supeditada ao pago da débeda ou unha Europa para as persoas pensada en clave social. @VillaresLuis #26M pic.twitter.com/BQ4nj57XKr — EnMarea (@En_Marea) 26 de mayo de 2019

Xa votei! Na Cidade Vella.

Grazas a tódalas persoas que traballan hoxe para que podamos exercer a democracia. #naCoruñaXulio #26M pic.twitter.com/0xEgGciOqz — Xiao Varela (@xiaovarela) 26 de mayo de 2019

??Toda la información para:

?Conocer en qué orden se hará el escrutinio en las #Elecciones26M #EleccionesUE2019

?Desde qué hora se irán conociendo los resultados tanto de la votación al Parlamento Europeo como de los comicios municipales y autonómicos

En este vídeo ???? pic.twitter.com/qu19rpohze — La Moncloa (@desdelamoncloa) 25 de mayo de 2019

En la comarca hasta 172.766 vecinos están llamados a votar hoy en los municipios de la comarca, en unas elecciones marcadas por la atomización en gran parte de los municipios, especialmente los urbanos. También son comicios de contrastes. De los 8 partidos de Cambre o Sada a la candidatura única de Vilarmaior. Habrá 87 fuerzas en liza. En Galicia más de 2,2 millones de ciudadanos votarán hoy a 3.271 ediles en 313 concellos. PP y PSdeG se disputan gran parte del poder local y provincial.

Más incidencias en A Coruña, de las que nos informa Gemma Malvido:La Policía Nacional ha acudido esta mañana en dos ocasiones al colegio Eusebio da Guarda. Primero, lo hizo porque apoderados del PP denunciaron que las acreditaciones de Marea Atlántica tenían la foto de Xulio Ferreiro por detrás, por lo que la Junta Electoral hizo un requerimiento para que, o abandonasen el edificio, o no se viese la imagen.Poco después, según testigos, los apoderados del PP se dirigían a votantes. "Si nos veían hablar con alguien, nos decían que no molestásemos y se acercaban mucho cuando la gente estaba cogiendo su papeleta, sobre todo, están encima de la gente mayor", comentan dos apoderados de otros partidos que están pasando la mañana en el colegio."Lo peor es la imagen que se llevó la gente que venía a votar y vio eso", lamentaba un apoderado.Incidencias en A Coruña, de las que nos informa Gemma Malvido:La Junta electoral ha ordenado esta mañana en A Coruña, a los pocos minutos de que se constituyesen las mesas, la retirada de las fotos de los candidatos que algunos apoderados lucían en su acreditación. El presidente de la Junta Electoral explicaba en un escrito que los apoderados solo podrían quedarse en el edificio si se quitaban la imagen de los candidatos.Apoderados del BNG explican también que algunos compañeros de otros partidos en colegios de la zona de Cuatro Caminos han tapado sus papeletas con las de otras candidaturas.Las fotos de nuestro compañero Víctor Echave de las votaciones de Xulio Ferreiro (Marea Atlántica), Beatriz Mato (PP) y Francisco Jorquera (BNG), respectivamente.Ya votó el alcalde Xulio Ferreiro en el centro cívico de San Diego.Un par de incidencias ocurridas en el Concello de Oleiros. A la entrada del colegio electoral Santa Cruz había una pintada que ponía VOTA FRANCO, que llevaba días allí. La candidata popular Loly Silva había solicitado hace días al ayuntamiento que la borrasen y no lo hicieron, ahora se disponen a cumplir con lo encomendado. En Perillo, además, han retirado la pancarta del Concello de Oleiros con los colores de Alternativa dos Veciños que la Junta Electoral ordenó hacer desaparecer el pasado miércoles.Es el turno de Ana Pontón y Luís Villares, líderes nacionales de BNG y en Marea, y sus candidatas europeas, Ana Miranda y Lidia Senra.Benito Portela, alcalde de Sada que se presenta de nuevo encabezando la lista de Sadamaioría, se ha acercado ya a su colegio electoral.Aún no han votado más primeros de la lista A Coruña, pero lo van haciendo algunos de los que le acompañarán en esta aventura. Algunos de ellos son Eva Martínez Acón, secretaria general de los socialistas coruñeses y número 5 de su lista, y Xiao Varela, segundo tenente de alcalde e concelleiro de rexeneración urbana e dereito á vivenda, número 3 da Lista de Marea Atlántica.Tal y como estaba previsto, la primera en votar entre los candidatos de A Coruña ha sido la número 1 por Ciudadanos, Monica Martínez. Ha ejercido su derecho en el Hogar de Santa Margarita.Once candidaturas se presentan hoy en A Coruña. Según la encuesta publicada por LA OPINIÓN hace una semana, cinco tienen opciones de tener representación en María Pita. Seguirían Marea, PP, PSOE y BNG y podría entrar Ciudadanos.Así se hará hoy el escrutinio y así iremos conociendo los resultados en una jornada con algunas peculiaridades por coincidir con las elecciones europeas:Os acercamos un análisis de la situación en Galicia para estas municipales y europeas y lo que puede deparar esta jornada. Aquí lo puedes leer.Así pasaron la jornada de reflexión los candidatos a la Alcaldía de A Coruña, muchos de ellos estuvieron en A Festa dos Chicharróns de Feáns. Comprueba aquí lo que hicieron.Los candidatos en la ciudad de A Coruña se han organizado para votar y no lo harán todos a la misma hora. La primera será Mónica Martínez, de Ciudadanos, en el Hogar de Santa Margarita. Francisco Jorquera (BNG) votará en O Castrillón a las once de la mañana. A las once y media, el alcalde, acudirá al centro cívico de San Diego y a las doce la aspirante del PP, Bea Mato, prevé presentarse en el Palacio de María Pita. La última será Inés Rey, que votará en Zalaeta a las doce y media del mediodía.Abren los colegios electorales en una jornada llena de incertidumbre en A Coruña y en muchos concellos de su comarca.Once partidos pugnan hoy en la ciudad de A Coruña por recabar los mayores votos posibles entre los 200.067 electores convocados en A Coruña para las elecciones municipales, 863 menos que en 2015. Además, 228.008 votantes están llamados a las urnas para elegir la configuración del Parlamento europeo. Las primeras papeletas que se recontarán, de acuerdo al dictamen del Ministerio de Fomento, serán las de las elecciones europeas, que no podrán difundirse hasta que cierren los colegios electorales italianos, a las 23.00. Los resultados locales podrán avanzarse a partir de las 21.00 horas.