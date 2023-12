“Unha vez feito,

unha vez camiñado;

no teu corpo e a túa alma quedou

e a súa pegada deixou”.

Ás veces, poucas palabras bastan para contar moito e, senón, que llo pregunten a Ángela de la Torre Barreiro, alumna do IES Beade e unha das vencedoras indiscutibles do certame Escola en Camiño na categoría de Debuxo para 1 e 2º da ESO.

A nosa artista venceu cun fermoso collage no que se valeu de follas de periódico e libros antigos para conformar a súa propia vieira do Camiño. Un emblema da ruta Xacobea na que, con todo, de la Torre Barreiro quixo ir máis alá facendo latir un corazón no seu interior. As tradicionais frechas amarelas e as súas verbas fixeron o resto.

A orixinalidade sempre ten premio!

“A creatividade tamén é contar a través de imaxes, saber transmitir un sentimento con elas e, en concreto, esta alumna sempre intenta aportar cousas diferentes, ir máis aló”, cóntanos a mestra de Plástica do centro Rosa Ramilo Costas, para quen proxectos como Escola en Camiño son interesantes en tanto en canto aproximan ao alumnado a súa contorna.

“Traballamos con cartaces arredor do Xacobeo. Fixemos un traballo de busca dos seus elementos máis significativos: que era necesario para facelo?, que significaba para eles?”, relata a docente, que recoñece que lle sorprendeu a pouca familiaridade por parte dalgúns alumnos coas vías Xacobeas: “Ás veces, o que máis descoñecemos é xusto o que nos queda máis preto”.

Unha proposta coa que animounos a pensar o Camiño a través de imaxes, pero “a súa propia maneira, sen copiar, creando algo orixinal e novidoso que puidera chamar a atención do público”. E… a xulgar polo premio, funcionou!