Núñez Feijóo marca el debate en Madrid

Alberto Núñez Feijóo, insistió ayer en la vigencia de su propuesta de una "gran coalición" entre PSOE y PP para garantizar la gobernabilidad de España. El presidente gallego añadió hace dos días el ingrediente del bipartidismo al hervidero político. Y para que el guiso no quedase insulso, las reacciones no se han hecho esperar.

La hipótesis de una coalición de gobierno o un pacto de legislatura entre PSOE y PP tiene "toda la vigencia del mundo", afirmaba el mandatario gallego, 24 horas después de ofrecer a Pedro Sánchez una salida si no se fía de Unidas Podemos. A juicio de Feijóo el problema no reside ahora en los populares, sino en el presidente del Gobierno en funciones "que no quiere gobernar con un partido constitucional y que ha gobernado España".

En sus últimas declaraciones, el presidente de la Xunta recordó que ya en el mes de julio sobrevoló la propuesta de una gran coalición rechazada por Sánchez en el Congreso. "Dijo que sus socios en esta legislatura iban a ser los independentistas y Podemos", rememoró. "Ahora tiene un problema con Podemos y lo que quiere Sánchez es tener de socios a los independentistas y a Podemos fuera del gobierno", añadió.

Voces críticas desde el PP

El eco de las palabras de Feijóo resuena en Génova, donde la presión se concentra en hacer que el proyecto político de centro derecha España Suma (PP, Ciudadanos y Voz) realmente sume. Pero también se ha escuchado en otros puntos del país de donde han llegado reacciones discordantes. La presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, descartó ayer "absolutamente" la propuesta del gallego ya que, indicó, "no se puede derivar sobre el PP la responsabilidad" del no gobierno.

Desde Extremadura, el popular José Antonio Monago, indicó que el hecho de que Sánchez pidiese la abstención de los populares sería "como si el Madrid le pidiera al Barça que se deje meter un gol". Sobre Núñez Feijóo especificó que prefiere no adelantarse a los acontecimientos y que entiende que desde Galicia "está mirando a la posibilidad de una repetición de elecciones y a que siguiera siendo imposible la investidura". "Creo que es adelantarnos mucho en el tiempo", especificó.

PP y PSOE "no se parecen"

Desde el PSOE en Madrid, la portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, señaló que el acuerdo no es posible porque PP y PSOE no se parecen "en nada" y no tienen ni agenda social ni fiscal comunes.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, propuso al presidente de la Xunta que lleve esta propuesta al "seno de su partido" ya que, indicó, Pablo Casado, no ha tenido "ningún tipo de acercamiento".

Desde Cataluña, el líder del PSC, Miquel Iceta, indicó que en este momento "no es necesaria" la coalición propuesta por Feijóo. Añadió, no obstante, que prefiere su actitud a la "cerrazón" de PP y Ciudadanos.

Vox no subestima a Feijóo

En las filas de Vox están de acuerdo con una gran coalición si el PP consiguiese con ello "moderar" al gobierno "radical" de Pedro Sánchez. Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de la formación en el Congreso, opinó que "en el fondo el PP y el PSOE son indistinguibles", y apuntó que a su criterio "sería mejor que estuvieran juntos" porque "la esencia de lo que defienden es esencialmente lo mismo".