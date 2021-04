El portavoz municipal del PSdeG de Ourense, Rafael Rodríguez Villarino, “se aparta” y renuncia a postularse como alcalde en caso de prosperar una posible moción de censura en el Concello para arrebatar la Alcaldía a Gonzalo Pérez Jácome, condición que hasta ahora había defendido como innegociable ante el PP por haber sido el más votado en las municipales. De esta manera, busca propiciar el acuerdo con los populares para impulsar un gobierno municipal alternativo al liderado por Democracia Ourensana.

Consciente de que los populares mantienen que solo habrá pacto con cualquier otro edil del grupo socialista que no sea el propio Villarino, decide echarse a un lado y da de plazo al PP hasta el próximo sábado 24 de abril, para que confirme si ahora les da sus votos al PSdeG para presentar la moción de censura contra Jácome.

Los 9 votos del PSOE más los 7 de PP garantizarían una mayoría sólida en Ourense, pues sumaría 16 ediles de los 27 que tiene la corporación local. En la actualidad Jácome gobierna con solo 3 ediles al romperse en septiembre de 2020 su cogobierno con el PP.

Villarino compareció públicamente ayer, para dar a conocer estas decisión que adoptó “de forma personal” y con el fin de que el PP deje de ponerle “como pretexto” . De hecho las tirantes relaciones entre el portavoz municipal y secretario provincial del PSOE con el PP, tanto en el Concello como en la Diputación donde también es diputado, han hecho imposible el dialogo en los últimos meses.

El portavoz socialista indicó que había hecho esa propuesta de “apartarse” para propiciar una moción y que otro edil socialista fuera el candidato a alcalde hace 12 días en una reunión con el edil y presidente del grupo municipal del PP, Jesús Vázquez, para que se lo transmitiera a su partido.

“Le hice esa propuesta el día 7 de abril, hace ya 12 días y como no obtuve respuesta le envié la propuesta ayer mismo al PP por escrito y a través de burofáx”, señaló Villarino. Pero el PP no dio ninguna repuesta definitiva ayer a esta propuesta. El presidente provincial del Partido Popular de Ourense, Manuel Baltar, se limitó a señalar ayer , tras conocer las declaraciones de Villarino que la palabra del portavoz socialista “no vale nada”. “No nos fiamos de Villarino por su tremenda falta de credibilidad”, dijo Baltar, al tiempo que reconoció haber dicho al secretario de Organización del PSOE en Ourense, Juan Carlos Francisco Rivera que si Villarino se apartaba “en 5 minutos habría en Ourense un gobierno de coalición (PP-PSOE); nos valdría cualquiera de los 9 concejales menos Villarino”. Pero según Baltar “esto fue hace más de cuatro meses, y en todo este tiempo Villarino siguió dando ejemplos de la peor política, este es otro escenario, y prueba de eso es que hace días le negaron la petición sobre dedicaciones que solicitaban los concejales y concejalas del PP en el Concellos de Ourense”. Las declaraciones parecen un nuevo veto a la moción aún cuando Villarino no sea el alcalde

Más claro en su postura fue el alcalde: “Villarino no se aparta a ningún lado, simplemente intuye que PP no va a hacer moción, y solo pretende tratar de dejar en evidencia al partido enemigo del PSOE. Es más, e con las guerras internas que hay en el PSOE, si Villarino supiese que la moción iba a prosperar, no se apartaría.

Por su parte el jefe de filas de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, ensalzó la “generosidad y altura de miras” del secretario provincial del POSE ourensano. Consideró además que la renuncia de Villarino supone una “prueba de fuego” para ver si el PP de Galicia y su líder, Alberto Núñez Feijóo, son “cómplices y socios” de Jácome o quieren un cambio en Ourense. “Creemos que es la hora de promover el cambio y le corresponde al Partido Popular decidir si va a ser la gasolina para el caos o se va a convertir en parte de la solución”, concluyó.