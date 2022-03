Casa Grande de Xanceda, una granja ecológica ubicada en el concello coruñés de Mesía, en el corazón de la provincia de A Coruña, cuelga este fin de semana el cartel de completo tras el enorme éxito de su iniciativa Xanceda Market, lanzada por los responsables del establecimiento para animar a los clientes a acudir directamente a la granja para comprar sus yogures ecológicos con descuento este fin de semana. "Para acercarse, la granja pedía un registro por seguridad y organización y, en pocas horas, ya han colgado el cartel de completo", informa la empresa.

Los responsables de la Casa Grande de Xanceda afirman estar “maravillados” por la acogida de esta iniciativa y agradecen el “compromiso de todos los seguidores de la marca”. Invitan a las personas que no hayan podido registrarse para esta edición del Xanceda Market a que no acudan sin haberse anotado ya que “es una granja en la que se hacen trabajos agrícolas, el espacio es limitado -inciden- y no se puede recibir a más personas de las previstas por seguridad”.

La dirección de la granja Casa Grande de Xanceda no descarta repetir el Xanceda Market el próximo fin de semana y organizar un nuevo mercado de yogures ecológicos con descuentos en caso de que perdure la situación de paro de los transportistas.