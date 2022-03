El presidente de la Xunta y futuro líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que cree que alguno de los miembros del Gobierno gallego puede asumir cargos en el partido a nivel nacional, en concreto en alguna secretaría ejecutiva, ya que son puestos "compatibles".

En la rueda de prensa tras el Consello de la Xunta, ha respondido contundentemente que "sí" al ser preguntado a este respecto porque se trata de personas que a las que conoce "muy bien" y que considera que pueden aportar a la política nacional, aunque no ha concretado nombres.

"Yo creo que sí, que debe haber miembros de la Xunta que puedan asumir responsabilidades de secretarías ejecutivas del PP a nivel nacional", ha respondido a la pregunta de si algún conselleiro formará parte de su equipo.

"Primero porque conocen el contenido y alcance de esas secretarías, segundo porque los conozco muy bien después de varios años trabajando con ellos y, tercero, porque pueden aportar mucho a la política nacional", ha añadido.

Así que está "absolutamente convencido" de que alguno de los conselleiros del Ejecutivo gallego podría ocupar "perfectamente varios de esos cargos" en el PP, siempre que sean compatibles con sus responsabilidades en la Xunta.

Por lo que respecta a otros cargos del partido que no sean compatibles con un Gobierno autonómico no ha querido avanzar nada y ha remitido al congreso extraordinario del PP este fin de semana en Sevilla donde tiene dos discursos, uno el viernes y otro el sábado, para "concretar los nombramientos importantes, al menos los de la cúpula".

Feijóo tampoco ha concretado las fechas de su relevo en Galicia, tanto en la Xunta como en el PPdeG, más allá de que para el primero de los casos su sucesor no será señalado "por decreto", sino que le corresponde al Parlamento, con un proceso que se iniciará en abril y "durará varias semanas".

"La política no es señalar por decreto un sucesor. La sucesión de la Presidencia de la Xunta le corresponde exclusivamente al Parlamento de Galicia, será ahí donde residan las posibilidades del nombre definitivo", ha aseverado.

En lo que respecta al PPdeG, "será el partido el que tenga que decidir" cuál de las fórmulas que contemplan los estatutos será la elegida, ha dicho, sin querer pronunciarse sobre si va a haber un congreso extraordinario.

Acerca de si la persona que le sustituirá al frente del partido en Galicia será la misma que en la Xunta, Feijóo ha respondido que no le parece adecuado hablar al respecto cuando ya firmó ayer la renuncia a su cargo como presidente, que se efectiviza mañana.

"Querido amigo, ya no soy presidente del PPdeG, por tanto no me pregunte sobre esos asuntos", ha contestado al periodista que le ha planteado la cuestión, tras lo que ha añadido que "en el último tiempo del partido, empezar a tomar decisiones sobre el futuro del partido seguro que sería poco alabado" por lo que no le corresponde a él "trasladarlo".

Lo que sí ha constatado son las razones para la elección de Cuca Gamarra como futura secretaria general del PP, porque "es una persona preparada, una mujer que tiene una dilatada experiencia política", en resumen "una persona dialogante, experimentada, que no llega a aprender".

Así, tras destacar que fue la primera mujer alcaldesa de Logroño, responsable de Política Sociales en el PP y actual portavoz en el Congreso, ha constatado que "ha servido a España" por lo que ahora le pide que "dedique también la mayor parte de sus compromisos a servir al PP".

Por otra parte, Feijóo ha dicho que tiene "preocupación cero" por los contratos con la Xunta de la empresa Eulen, de la que su hermana es directiva en la comunidad, ya que además están publicados en el Portal de Transparencia y son "públicos, notorios y transparentes" sin ninguna "cuestión oscurantista".

A su juicio, es "curioso" que se vuelva "a hablar de esto" justo cuando se va a celebrar el congreso del PP para elegirlo como presidente y ha destacado que la empresa Eulen factura 1.500 millones de euros, tiene unos 75.000 empleados, está presente en varios continentes y "trabaja con la inmensa mayoría de las administraciones públicas, empezando por la Administración general del Estado".