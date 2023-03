Valentín González Formoso, secretario xeral del PSdeG, dará mañana una rueda de prensa en el municipio en que es alcalde, As Pontes, para anunciar que optará a repetir como regidor. Formoso convoca para mañana a los periodistas en As Pontes y aunque no ha desvelado de qué va a hablar, cargos socialistas consultados por este diario asumen que será para anunciar que quiere seguir como alcalde.

El tiempo se agotaba para Formoso, pues el sábado se reúne el Comité Nacional del PSdeG, que debe aprobar los cabezas de listas de las elecciones municipales de mayo. Los proyectos industriales pendientes en As Pontes explicarían la decisión de Formoso de no abandonar la alcaldía. Eso, y que no resolvió su relevo en el Concello. Formoso, sobre Besteiro: “Estará donde quiera estar, es un activo imprescindible del PSdeG” Con esta decisión, Formoso podría revalidar la presidencia de la Diputación de A Coruña, a un año de las elecciones autonómicas. El secretario xeral del PSdeG ha manifestado hasta ahora su intención de concurrir a las primarias para ser candidato a la Presidencia de la Xunta.