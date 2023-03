El líder del PSdeG, Valentín González Formoso, repetirá como candidato a la Alcaldía de As Pontes, cargo que ostenta desde 2007 y que compagina con la presidencia de la Diputación de A Coruña y desde hace algo más de un año con la Secretaría Xeral de los socialistas. Alegó esta mañana su "compromiso" con el futuro industrial no solo de su localidad, sino de toda Galicia para justificar su paso.

"Comprometiéndonos con el futuro industrial de As Pontes nos comprometemos con el futuro industrial de Galicia", justificó ante los medios en una comparecencia en este concello coruñés para anunciar su paso de cara a las elecciones municipales del 28 de mayo.

Recordó que el cierre de la central térmica de Endesa en su concello abre una oportunidad de inversiones por más de 1.300 millones de euros en diversos proyectos centrados en la transición ecológica, el uso del hidrógeno o la creación de una planta de papel tisú, por ejemplo.

"Este momento requiere remangarse, no quedarse en posiciones cómodas y dar un paso adelante esperando que la ciudadanía lo entienda así", argumentó.

Formoso, que cuenta con 12 de los 17 ediles municipales, quiere pilotar en primera línea el proceso de transición. Por ello repite como candidato. De lograr la Alcaldía y la Diputación, mantendría un cargo institucional que le otorgaría visibilidad, aunque le restaría tiempo para preparar las elecciones autonómicas previstas para julio del año que viene.

El socialista volvió a esquivar la pregunta directa de si se presentará a las primarias para ser candidato a la Xunta. Ese paso sería incompatible con su cargo de alcalde cuando se elaboren las listas autonómicas, pues la legislación impide a un regidor y/o presidente de una diputación, ser elegido.

"Estamos en un momento de municipales, donde la decisión personal no es acomodarse. Dar un paso adelante significa que comprometiéndome con el futuro industrial de este pueblo me comprometo con el futuro industrial de Galicia", respondió. "Lo que toca ahora son municipales, no podemos adelantar acontecimientos futuros", añadió, si bien siempre ha mostrado su intención de ser candidato a la Xunta, salvo a finales del año pasado cuando abrió la puerta al regreso como ariete electoral de José Ramón Gómez Besteiro.

Además, aseguró que cuenta con el respaldo del partido, que mañana celebra un Comité Nacional donde se aprobarán las listas municipales.