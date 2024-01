Renfe ha iniciado una campaña para fomentar el buen uso de los abonos gratuitos de Media Distancia y los de Avant, tras detectarse algunos casos puntuales de uso irregular de estos títulos multiviaje bonificados, en concreto la reserva de plazas que no se usan. Desde ayer se incrementaron las acciones de inspección, reforzando los controles aleatorios en los puestos de acceso al check-in y también a bordo de los trenes, para evitar que viajeros puedan realizar un uso fraudulento de los abonos, desplazándose con el abono de otro titular.

Esta campaña se ha iniciado en los servicios Avant Valladolid-Segovia-Madrid y de forma aleatoria se irá realizando en el resto de recorridos de trenes de Media Distancia con reserva de plaza y Avant del resto de España.

Este año, Renfe va a profundizar en las iniciativas para evitar el uso irregular de los abonos en los servicios de Media Distancia y en los Avant. En los recorridos de Media Distancia por vía convencional, ha ampliado a una hora (actualmente son 10 minutos) el tiempo en el que una reserva en caso de no realizar el viaje debe anularse. De esta forma, los usuarios que no vayan a utilizar la plaza reservada con los abonos deberán cancelarla con un mínimo de 60 minutos de antelación. En caso de que, al menos en tres ocasiones, no hayan cancelado la plaza con la mencionada antelación, perderán el derecho a adquirir nuevos abonos durante los siguientes 30 días.

En Galicia, el operador ferroviario ha emitido más de 40.000 abonos durante los diez primeros días del año para poder viajar en los servicios de cercanías ancho métrico, media distancia y Avant de la región desde el 1 de enero hasta el 30 de abril.

Tal como ha indicado la compañía en un comunicado, estos abonos pueden adquirirse en cualquier momento durante su periodo de vigencia.

A nivel nacional, se ha superado el millón de abonos gratuitos emitidos además de 14.500 abonos vendidos con el 50% de descuento para trenes Avant en los primeros días del año.