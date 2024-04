La oposición acusa a Rueda de buscar la “confrontación y la crispación” pese a su oferta de pactos

La oferta de un pacto por la industria y la energía lanzada el martes por Alfonso Rueda en su debate de investidura no ha calado en la oposición. No se la creen ni BNG ni PSdeG. Mientras Ana Pontón y Xosé Ramón Gómez Besteiro preparaban sus intervenciones de hoy en la jornada final del debate de investidura, Luis Bará, por el Bloque, y Lara Méndez, por el PSOE, salían ayer a fijar postura. Y los dos coincidían en restar crédito a la mano tendida de Alfonso Rueda. “En la práctica alimenta la confrontación partidista y la crispación política”, lamentó Bará. El presidente en funciones acusó a la primera fuerza de la oposición de ser “la Cofradía de la Perpetua Negativa”. En todo caso, Bará avanzó que Pontón también pondrá encima de la mesa cuatro grandes acuerdos de país en torno a la sanidad, la vivienda, la energía y la calidad democrática. Bará aseguró que “el acuerdo es posible en estos grandes temas, si hay voluntad de diálogo y si Rueda deja a un lado la imposición unilateral”.

La creación de una dirección general de Asuntos Constitucionales para coordinar la defensa de la legislación gallega ante el Estado fue el argumento al que se agarró Lara Méndez para dudar de la voluntad de acuerdo de Rueda.

La viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Lara Méndez, interpreta esta nueva dirección general como “un instrumento que permite al PPdeG seguir confrontando con el Gobierno central sin preocuparse por los problemas de los gallegos”. La exalcaldesa de Lugo puso en tela de juicio la utilidad de este nuevo departamento, ya que “de los catorce recursos que la Xunta presentó contra el Gobierno central, solo ganó dos”.

Méndez censuró que el presidente de la Xunta en funciones actúe de “altavoz del señor Feijóo” con “críticas estériles” al Ejecutivo estatal que dirige Pedro Sánchez. También adelantó que Besteiro presentará propuestas para “situar a Galicia donde se merece”, pues el PSOE es un partido “pegado al territorio y a los problemas de los gallegos”.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, también reprochó que “la cuarta parte del discurso de Rueda fuese para confrontar”. “No es el camino”, sentenció. “Las elecciones ya pasaron, y es el momento de la colaboración y de ponerse a trabajar en lugar de echar la culpa a un tercero”.

En respuesta, Rueda pidió a la oposición un “mente más abierta” y una postura “constructiva”. Su oferta de alcanzar pactos sigue “en pie”, y si la rechazan “allá ellos”. “Después se extrañan de los resultados electorales”, zanjó.

El líder del PPdeG entiende que los ciudadanos quieren consensos para que Galicia no siga la senda de la escena estatal. Por su parte, está dispuesto a “concretar” los detalles de su oferta de pacto e intentar reflejar las aportaciones de BNG y PSdeG para intentar alcanzar un acuerdo.

El presidente: “Política Lingüística tendrá la importancia que merece”

El martes en el Parlamento Alfonso Rueda avanzó que Política Lingüística, ahora Secretaría Xeral de la Consellería de Educación e Cultura, tendrá un mayor peso en la estructura de la Xunta. Esta frase deslizada en su discurso en el debate de investidura, permitió dar pábulo a los comentarios en el PPdeG de que Cultura se podría desgajar de Educación y tener entidad de Consellería propia. ¿Por qué? Porque por encima de la Secretaría Xeral en el organigrama de la administración autonómica sólo está la Consellería. Ayer, preguntado por los periodistas, el presidente en funciones no quiso confirmar claramente si creará la Consellería de Cultura e Política Lingüística, pero casi. No lo descartó y a la pregunta contestó: Política Lingüística tendrá “la importancia que merece”. Para esta posible nueva Consellería en el PPdeG apuntan al actual secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García. Su nombre empezó a sonar como potencial conselleiro desde que Rueda lo eligió para coordinar el programa electoral del PPdeG en los comicios de febrero. Pese a la insistencia de los periodistas, el presidente todavía en funciones no quiso avanzar más de la composición y la estructura de su nuevo Gabinete. Es más asegura que aún le da vueltas y aún tiene “decisiones por tomar”. Hoy, en la jornada final del debate de investidura del Parlamento podría avanzar más cambios, pero hasta el domingo no se espera que se conozcan los nombres de su nuevo equipo. El martes, en sede parlamentaria, avanzó una reordenación de competencias, en la que Educación, aunque podría perder Cultura, se reforzaría con las competencias de Innovación. Román Rodríguez, conselleiro en funciones de Educación, preguntado ayer al respecto, no quiso opinar sobre su continuidad en el Gobierno, algo que muchos en el PPdeG dan por hecho. Eso sí, valoró como “muy importante” que Cultura y Política Lingüística ganen peso. “Creo que el presidente Rueda, que conoce perfectamente la administración autonómica, está avanzando cambios muy importantes para que la administración funcione mejor y para que Galicia funcione mejor”, declaró. “Es obvio que tanto Cultura como Educación como Política Lingüística son áreas con una gran fuerza que necesitan toda nuestra implicación”, afirmó.