Medio Rural, a juicio por la entrada en Galicia de un fuego procedente de Portugal

El juzgado Contencioso Administrativo 1 de Pontevedra acoge hoy una vista contra la Consellería de Medio Rural, acusada de negligencia al no impedir el avance de un incendio forestal procedente de Portugal y que penetró en la provincia de Pontevedra. La demanda parte de un empresario agrícola de As Neves que perdió sus instalaciones debido al incendio, pero la demanda pretende demostrar el “anormal funcionamiento” del servicio público que debería haber hecho frente al siniestro. Según la denuncia, en octubre de 2017 no existía vigilancia ni seguimiento del incendio que avanzaba desde Portugal. “Entre el inicio del fuego en Portugal y el cruce del río y su inicio en Galicia transcurren casi 18 horas, en las que no se toma ni una sola decisión o medida”, expone la demanda.