Hacienda obliga a Arteixo a reiniciar el concurso público de la grúa municipal

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha emitido una resolución en la que anula parte del concurso público que el Concello de Arteixo inició el pasado mes de marzo para contratar el servicio de la grúa municipal y obliga a reiniciar el procedimiento tras estimar parcialmente un recurso presentado por la empresa Seys Medioambiente. El alcalde, Carlos Calvelo, ya ha firmado una resolución en la que ordena "publicar nuevamente el expediente de contratación" conforme a los "términos" del fallo del tribunal.

El organismo dependiente de Hacienda obliga a reiniciar el proceso de licitación porque el Concello publicó un escrito de aclaración sobre el precio del contrato (debido a discrepancias existentes en la documentación) sin darle la consideración "de corrección de error material" y tampoco procedió a "computar el plazo establecido para la presentación de proposiciones desde la publicación del nuevo anuncio". "No puede considerarse lo actuado como una mera aclaración, pues no existían dudas interpretativas, sino un error", argumentó Hacienda. El tribunal ordena en el fallo que el Concello reinicie el concurso público desde el momento previo a la publicación del escrito de aclaración sobre el precio.

La empresa recurrió la licitación al entender que el "precio de licitación carece de certeza" porque en un apartado de la documentación aparecía que el precio máximo, con IVA, era de 106.166 euros y en otro punto figuraba 87.000 euros. "El contenido de los pliegos resulta contradictorio en cuanto a un elemento esencial del contrato", indicó Seys Medioambiente. También alegó que el precio fijado "no es el adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato, pues no se ha estimado atendiendo al precio general del mercado". El Concello alegó que había publicado una aclaración y que el presupuesto previsto para el servicio de la grúa "es ajustado", pero "está dentro de los precio de mercado".

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales dio la razón a la empresa sobre la aclaración, ya que no se adecuó al procedimiento legal. Sobre la reclamación de que el precio no se ha estimado correctamente, el organismo de Hacienda no comparte lo alegado por Seys Medioambiente al entender que "no se advierte una falta de motivación en la fijación del precio por parte de la Administración".

Hacienda anula el primer lote de la licitación, que incluye la retirada de vehículos hasta el depósito municipal, que está ubicado en la parcela municipal de la avenida da Ponte. El segundo, que abarca la eliminación de los vehículos que ya han sido retirados por la grúa, no se ve afectado.