El premio es que te nomine el alumno

Eran casi 2.000 nominados en toda España, a la segunda fase pasaron 150, de su especialidad quedaron luego 23 y ahora Fina Paulos Lareo es una de las diez finalistas a los Premios Educa Abanca de mejor profesora en la categoría de Formación Profesional. Paulos se convierte así en la segunda docente de Oleiros que opta a este reconocimiento, junto con Alicia Tojeiro, profesora de Primaria en el Parga Pondal de Santa Cruz.

Esta veterana profesora está en expectativa de destino y por ahora recorre cada día casi 160 kilómetros para trabajar en el instituto Lois Peña Novo de Lugo, y regresa por la tarde a su casa en Perillo. Imparte el ciclo de Ofimática en la FP Básica y en el ciclo superior, administración de bases de datos.

"Yo no sabía que existía este premio, me llegó un día un correo electrónico, ha sido usted seleccionada... pensé que era una broma. Empecé a leer y vi que era de verdad. La verdad es que yo no me veo ningún mérito ni considero que haga nada especial. No voy a ganar, pero la verdad, que te reconozcan el trabajo de tantos años, eso sí que es un premio", señala esta docente con humildad.

Paulos ya se considera más que premiada por el simple hecho de que fueron sus alumnos los que, sin decirle nada, la propusieron a este premio. "No sé quién fue, de la FP básica o superior, pregunté una vez y todos los alumnos lo negaron. Es una satisfacción que valoren tu trabajo. Para mí ya es un premio enorme que estos alumnos lo propusieran", destaca.

A la hora de exponer qué cree que llevó a sus estudiantes a presentar su candidatura como mejor profesora, Fina Paulos coincide con muchos otros docentes nominados en el hecho de que trata a los alumnos con respecto y de igual a igual.

"Yo me considero una profesora muy sencilla. No entro como un sargento en clase, me gusta hablar con los alumnos, ver lo que les gusta, orientar las clases hacia lo que les atraiga la atención y que ellos vean que les es útil lo que aprenden. Si ellos te ven con ganas, que te gusta lo que haces, se lo contagias, se lo transmites. No los trato con distancia y ellos a mí tampoco, si tienen un problema me piden hablar conmigo, aunque no sean mis alumnos. Siempre desde el respeto", añade esta profesora que se ofreció como voluntaria para dar clases de refuerzo en otras materias, lo que da idea de su compromiso con la enseñanza.

Estos premios Educa Abanca tienen el plus de que reconocen al profesorado también en la FP, muchas veces dejada de lado, a pesar de que representa el acceso más directo al mercado laboral. La propia Fina Paulos hizo bachillerato y después FP, y más tarde estudió la carrera de Informática. Ahora hay que esperar al próximo 10 de enero para saber si Fina y Alicia Tojeiro, dos profesores de Oleiros, resultan ganadoras de estos premios.