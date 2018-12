El primer pleno tras la salida del PSOE revela la falta de sintonía entre Sadamaioría y BNG

El 19 de diciembre es una fecha a "institucionalizar" en el calendario político de Sada. Al menos eso propuso ayer en pleno el exalcalde Ernesto Anido, que recordó que precisamente un día como ayer cinco años atrás sorprendió al plenario con la destitución fulminante de sus socios del PDSP. La salida del Ejecutivo del PSOE deja ahora tocado al "Gobierno de progreso" de Sada, que ahonda su minoría al quedarse solo con seis de los 17 concejales de la Corporación.

El municipio acogió ayer el primer pleno tras el abandono del PSOE y la sesión dejó en evidencia la falta de sintonía entre las dos fuerzas que componen el ahora el Ejecutivo, Sadamaioría y BNG. Ambas sumaron sus votos para aprobar las obras a financiar con cargo al Plan Único —que se aprobaron con la abstención de PP y PSOE y el voto favorable del PDSP—, pero dejaron más que patente sus diferencias en una sesión marcada por la salida del PSOE del Gobierno y que tuvo por protagonista a un ausente, el edil del PDSP y exalcalde Ramón Rodríguez Ares.

El PSOE abrió la caja de los truenos al echar en cara a su ya exsocios de Sadamaioría la falta de diálogo para negociar las obras del POS y la exclusión de sus propuestas mientras que negocia con el PDSP . "Usted es infiel", le reprochó la socialista Raquel Bolaño al alcalde, Benito Portela, al que afeó: "Con nosotros firmó el contrato, pero la cucharita la hace con otros", en alusión al PDSP, la única formación que apoyó en la comisión informativa la propuesta de obras a financiar con cargo al POS de Sadamaioría.

El PP echó más leña al fuego al acusar a Sadamaioría y BNG de "estar impregnados de monchismo". "Creo que los únicos que no lo están son ellas", afirmó Ernesto Anido en alusión a las concejalas socialistas. El popular acusó al Ejecutivo de "pasar por el aro" del PDSP y que cargó en varias ocasiones contra el Ejecutivo por engañar a la población y "vender una Sada idílica con la ayuda de la prensa".

El BNG se desmarcó de las acusaciones de PP de complicidad con el partido de Ramón Rodríguez Ares. "Si alguien acabó con el monchismo fue el BNG de Abel López Soto y usted lo recuperó y le dio cinco concejalías", replicó Isabel Reimúndez a Ernesto Anido. La portavoz nacionalista sí que se sumó en cambio a las críticas del PSOE y manifestó también sus sospechas de complicidad entre Sadamaioría y el PDSP. "Eran ustedes los que venían a cambiarlo todo y prefieren pactar con Rodríguez Ares y Emilio Gómez", echó en cara a sus socios. Isabel Reimúndez expresó su apoyo al PSOE, destacó la buena relación personal entre nacionalistas y socialistas. "Siempre supimos ceder y negociar para asegurar la gobernabilidad de Sada y así lo demostramos durante el bipartito; pero el alcalde y su formación parece que no están por la labor de escuchar a sus socios y es cierto que la comunicación no es la apropiada, yo también manifesté mi malestar por escrito", sostuvo Isabel Reimúndez con una intervención que agradeció una emocionada Raquel Bolaño que, entre lágrimas, expresó su "tristeza" por el desenlace. "No nos vamos por electoralismo, nos vamos para votar en libertad", recalcó.

Anido anuncia en el pleno la celebración

del juicio contra él por presunta prevaricación el 20 de marzo

El portavoz de Sadamaioría, Francisco Montouto, replicó al PSOE que su formación "no hace la cucharita con nadie", le echó en cara que abandonase el Ejecutivo por motivos "electorales" y sostuvo que no aceptaron el proyecto de la playa de Sada porque no era "digno para recuperar un espacio tan degradado". "En Sadamaioría somos conscientes de que llegamos molestando a todo el mundo, somos una candidatura de vecinos que venimos a cambiar las cosas y por eso no accedimos a dar un sueldo al portavoz del PDSP como pedían BNG y PSOE", contraatacó el edil, que echó en cara a nacionalistas y socialistas sus "desmarques y enchufes de personas vinculadas". "Siempre defendimos el consenso y la unidad de actuación y vamos a seguir con lo que vinimos a hacer", incidió.

El PDSP fue el único que no intervino en el debate, salvo para lanzar un enigmático mensaje a Anido. "El sótano de su paranoia tiene una planta más", le espetó Emilio Gómez . El popular, por su parte, aprovechó la sesión para anunciar el archivo de otra de las denuncias que le interpuso el PDSP y para informar de la celebración el próximo 20 de marzo del juicio de prevaricación contra él por supuesta prevaricación en la contratación de la coordinadora. "Me voy a sentar en el banquillo de los asesinos, pero los sadenses saben que no soy un corrupto", defendió el edil, que será candidato del PP pese a su procesamiento.

El alcalde, Benito Portela, rebajó el tono del pleno en su intervención final, aunque no pasó la ocasión de cuestionar los argumentos del PSOE para abandonar el Gobierno local . "Si no concordar con una obra es circunstancia suficiente para salir de un Gobierno...", adujo Portela, que evitó entrar en el cruce de reproches y dio la razón al BNG en que "los pactos los hacen los partidos y los gobiernos las personas". "Feliz Navidad a todos", deseó antes de cerrar la sesión.