La subrogación de los trabajadores de la basura ha acabado en el juzgado tras una denuncia de Fiscalía

La Fiscalía Provincial presentó en el Juzgado de Guardia el pasado año un escrito en el que solicitó que se investigue por indicios de prevaricación administrativa la decisión del alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, de subrogar a once trabajadores de la concesionaria de la recogida de basura del Consorcio As Mariñas, Ferrovial Cespa. El Ministerio fiscal abrió diligencias tras recibir un escrito de la interventora municipal, que se había opuesto a la incorporación de este personal al entender que no se daban los requisitos legales para realizar la subrogación, con lo que puso un reparo suspensivo de legalidad. El Concello aseguró que defenderá la creación de estas plazas para prestar el servicio municipal de recogida de residuos. La investigación de Fiscalía se inició en septiembre tras un escrito presentado por la interventora "poniendo los hechos en conocimiento de la Fiscalía", según aseguró el Ministerio fiscal.