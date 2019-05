La Xunta afirma que protegió por error, hace 25 años, el humedal de A Gándara

El Inventario del Patrimonio Cultural de Galicia, de la Xunta accesible desde la página web, protege en el municipio de Cambre cuatro elementos: los jardines del pazo de Cela y del pazo de Sigrás, el área húmeda de la tejera del río Mero entre Sigrás de Arriba y Meixigo y el área húmeda de A Gándara. Esta catalogación es del año 1994 y 25 años después, tras la denuncia de la Asociación de Vecinos Afectados por Infraestructuras en Cambre de que el trazado previsto de la vía ártabra supondría arrasar el humedal protegido de A Gándara, la Xunta ha manifestado que esta catalogación es un error. El colectivo tiene previsto para este viernes 31 de mayo un corte de tráfico en la rotonda de acceso a la AP-9 en O Temple, frente a las Palmeras, a las 20.00 horas.

El subdirector xeral de Conservación e Restauración de Bens Culturais, en un escrito dirigido a la asociación tras reclamarle esta que adoptase medidas de protección sobre el humedal, les ha contestado que esta área fue sometida "erróneamente" a la jurisdicción de la Dirección Xeral de Patrimonio Histórico Artístico de la Xunta por su importancia dentro del sistema ecológico o paisajístico, tras ser catalogada por las normas subsidiarias de planeamiento del Concello de Cambre. Este responsable señala que, tras leer la ficha de planeamiento vigente "no es posible deducir ningún valor o interés cultural" que justifique su "protección cultural" pues en todo caso, por ser un humedal, su protección debería ser por su valor como patrimonio natural, ecológico o paisajístico. No obstante, es conocido por los vecinos de la zona, de Cambre y de Oleiros, que a lo largo del río hubo a mediados del siglo pasado hasta cinco tejeras, de las que se extraía barro para fabricar tejas y ladrillos. En el inventario cultural de la Xunta precisamente figura A Gándara protegido por su valor "etnográfico".

El subdirector xeral de Conservación afirma que enviará el escrito de los vecinos a la Axencia Galega de Infraestruturas y a la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, porque parece que encajaría más la protección natural que la cultural en este entorno.

A la asociación de vecinos, sin embargo, no le vale esta explicación porque este supuesto error se mantiene desde hace 25 años y porque la Ley 5/2016 de Patrimonio Cultural de Galicia en su artículo 10 señala que un paisaje natural, con un conjunto de cualidades materiales e inmateriales singulares donde se combine naturaleza y acción humana y que constituya un "soporte material de su identidad", puede catalogarse como bien inmueble de interés cultural o catalogado.

"La respuesta del subdirector xeral nos deja atónitos", declaró el presidente de la entidad de afectados, José Pallas, quien considera "curioso" que la Xunta cambie de criterio "justo cuando deciden atropellar este espacio con la vía ártabra".

Pallas resaltó también que el hecho de que el subdirector afirme que no existen elementos de valor cultural que merezcan su catalogación no significa nada, pues la ley es muy clara, en este caso, si no se ven valores hay que realizar un procedimiento explícito de descatalogación "que no consta ni iniciado", según subraya el responsable de la asociación.

Ante esta situación la entidad exige el cese inmediato del subdirector de Conservación de Bens Culturais ante el "evidente desconocimiento de sus funciones y en la medida que esto le incapacita para cumplir y hacer cumplir la ley".

La entidad vecinal cambresa denuncia la "grave pasividad de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta sobre un bien catalogado y amenazado y emplaza al conselleiro a que "personalmente adopte las medidas oportunas con carácter urgente", porque al empezar las obras de la ártabra el impacto será "irreversible".

Los vecinos se reafirman en su decisión de perseguir penalmente a los cargos de los diferentes organismos autonómicos que están incumpliendo con su obligaciones.