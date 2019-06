La Xunta adjudica la primera fase de enlace de la ártabra con la autopista

La Consellería de Infraestruturas e Mobilidade ha adjudicado este viernes las obras de la primera fase de prolongación de la vía ártabra hacia la autopista AP-9, entre el enlace de la carretera Nacional VI y la vía autonómica AC-221, que une San Pedro de Nós y Mabegondo. La inversión autonómica en esta conexión es de más de 23 millones de euros.

Los trabajos serán realizados por la Unión Temporal de Empresas (UTE) Arias Infraestructuras, Construcciones Taboada y Ramos y Francisco Gómez y Cia. Cuentan con un plazo de ejecución de unos 36 meses.

El departamento de Infraestruturas procederá al levantamiento de actas de ocupación de los terrenos necesarios para ejecutar las obras entre los días 19 y 24 de julio, para iniciar las obras a continuación. Esta actuación da continuidad al tramo actual en servicio de la ártabra, entre Castelo y la N-VI, y ya prevé su posible continuidad hasta la autopista AP-9, que requirirá de la autorización del Ministerio de Fomento.

La Xunta recuerda que este contrato incluye la posibildad de modificarse para ejecutra la segunda fase de la obra y llegar a la AP-9 si Fomento autoriza esa conexión, con una inversión total de 35 millones de euros.

Las obras de la primera fase de prolongación hasta conectar con la AC-221 prevén la ejecución del tronco de la ártabra de aproximadamente 3 kilómetros de longitud, desde la rotonda de la N-VI hasta el nuevo enlace con la AC-221. El proyecto constructivo prevé también el enlace con la N-VI, para lo que resulta preciso remodelar el actual. El nuevo enlace con la carretera autonómica contará con tres niveles. En el nivel actual se ejecutará una glorieta en la que se conectarán los ramales de salida y entrada en la vía ártabra y en la N-VI, de modo que la ártabra cruzará bajo la glorieta. Sobre la rotonda cruzará la N-VI, que discurrirá en viaduto con dos carriles por sentido en una longitud de 1,2 kilómetros. Las obras se completan con el enlace con la AC-221 y la conexión con el polígono de Espírito Santo. Aquí se ejecutará una glorieta sobre la que cruzará la nueva autovía mediante un viaducto, y desde la glorieta se accederá a la carretera AC-221 y al polígono industrial a través de un nuevo vial de 1,1 kilómetros con un carril por sentido.

La Xunta adjudica la obra antes de que la justicia se pronucie sobre un recurso interpuesto por el Concello de Cambre contra la obra. El Ayuntamiento cambrés denuncia la afección del trazado a un humedal protegido e irregularidades en el procedimiento, además de advertir de que la obra podría quedar sin continuidad y no pasar de la AC-221 si Fomento no autoriza el enlace con la autopista. Los jueces desestimaron la petición de paralización cautelar de los trabajos pero no han fallado sobre el recurso.