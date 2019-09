Semana de Custodia: animales en riesgo de extinción en la comarca

Los animales condenados a le extinción en el área de As Mariñas es el tema central este año de la Semana de Custodia do Territorio que comenzará la próxima semana, organizada por la Fundación Fragas do Mandeo y la Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos. Esta octava edición se desarrollará del 14 al 22 de este mes en Betanzos e incluye conferencias y actividades ambientales. El programa europeo Leader financia este evento.

La Semana de Custodia son jornadas en las que se dan cita especialistas y se divulgan conocimientos y actuaciones sobre los valores naturales de la comarca con el fin de su preservación.

Esta edición comenzará el día14 con una conferencia por la mañana en el Liceo de Betanzos en la que tres especialistas abordarán la situación de la fauna más amenazada de la comarca con el fin de conocer las causas y las medidas necesarias para evitarlo. Estará el investigador y profesor de la Universidade de A Coruña Pedro Galán que hablará sobre la situación de la salamandra y la lagartija serrana en el río Mandeo, muy afectados por la crisis climática.

Otro ponente hablará sobre la situación del galápago europeo, del que solo se ha localizado un ejemplar en la ría de Betanzos en los últimos años; y el tercero, sobre la situación crítica del escribano palustre, con solo 110 parejas en todo el mundo y que en la ría de Betanzos tiene un hábitat en peligro.

El día 15 se organizará una jornada de voluntariado ambiental en el Mandeo para eliminar especies exóticas invasoras, en este caso la tradescantia, llamada también amor de hombre.

La sexta Eco-Regata en la ría de Betanzos se celebrará el día 21. En la última edición se retiraron de la marisma ocho metros cúbicos de basura y 24 neumáticos. El día 22 se participará en la Limpeza Simultánea de Ríos para retirar invasoras en el río Lambre.

Antes de iniciarse la Semana de Custodia, el próximo jueves día 12 se impartirá un taller de identificación de algas con la investigadora Pilar Díaz. El plazo de inscripción finaliza el día 10 y existen 15 plazas.